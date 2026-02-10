Stars Margot Robbie verrät ihr schlimmstes Geschenk

Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2026

Margot Robbie erinnert sich daran, dass ihr ein Schauspieler ein Buch geschenkt hat, in dem ihr geraten wurde, „weniger zu essen“.

Die 35-jährige Schauspielerin hat über einen beleidigenden Austausch mit einem männlichen Kollegen nachgedacht, der „ganz am Anfang“ ihrer Karriere stattfand, als er ihr ein Exemplar eines Lifestyle-Ratgebers von Mireille Guiliano aus dem Jahr 2007 schenkte.

Auf die Frage nach dem schlimmsten Geschenk, das sie je erhalten habe, erzählte Margot dem Magazin ‚Complex‘: „Ganz am Anfang meiner Karriere schenkte mir ein Schauspieler, mit dem ich zusammenarbeitete, ein Buch mit dem Titel ‚Warum französische Frauen nicht dick werden‘, in dem es im Wesentlichen darum ging, weniger zu essen. Ich dachte nur: ‚Wow, f*** dich, Mann!'“ Robbie, die sich für das Videointerview mit Charli XCX unterhielt, nannte den Namen des Schauspielers nicht, bestätigte jedoch, dass sich der Vorfall vor langer Zeit ereignet habe. Sie fügte hinzu: „Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt überhaupt sein könnte. Das ist wirklich schon lange her. Er hat mir im Grunde genommen ein Buch geschenkt, um mir zu sagen, dass ich abnehmen sollte.“

Robbie hatte ihren ersten Auftritt auf der Leinwand 2008 mit Rollen in Serien wie ‚Neighbours‘, ‚City Homicide‘ und ‚Vigilante‘. Sie wurde 2012 mit ihren Auftritten in Serien wie ‚Pan Am‘ und im folgenden Jahr mit ‚The Wolf of Wall Street‘ bekannt. Ihr Vermächtnis wuchs mit hochkarätigen Filmen wie ‚Suicide Squad‘ (2016), ‚Once Upon A Time In Hollywood‘ (2019) und ‚Barbie‘ (2023).

Charli XCX und Robbie sind beide an Emerald Fennells neuer Adaption von ‚Wuthering Heights‘ beteiligt, wobei Robbie in dem Film mitspielt und Popstar Charli die Originalmusik für die Emily-Brontë-Verfilmung liefert.