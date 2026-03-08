Stars Charli XCX deutet möglichen Karrierewechsel an

Charli XCX - Famous - London - Wuthering Heights premiere - February 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2026, 12:39 Uhr

Charli XCX deutet möglichen Karrierewechsel an.

Charli XCX möchte „mit der Musik aufhören und Schauspielerin werden“.

Die ‚Party 4 U‘-Sängerin war in den vergangenen Monaten an mehreren Filmprojekten beteiligt, darunter ihr Soundtrack-Album zu ‚Wuthering Heights‘ sowie ihre Mockumentary ‚The Moment‘. Außerdem hat sie weitere filmische Ideen für die nahe Zukunft. Während eines Auftritts in der Reihe ‚Feeding Starving Celebrities‘ fragte Moderatorin Quenlin Blackwell Charli, ob sie „mehr schauspielern“ wolle. Darauf antwortete sie: „Ja, willst du mich veräppeln? Ich will mit der Musik aufhören, Baby, und schauspielern.“ Nachdem Quenlin auf den Erfolg ihres Albums ‚Brat‘ aus dem Jahr 2024 hingewiesen hatte, scherzte Charli: „Was gibt es denn sonst noch zu tun?“ Die 33-jährige Sängerin erwähnte, dass sie auf TikTok eine Idee für einen Horrorfilm geteilt habe, den sie als eine Art „It-Girl-Version von ‚Final Destination'“ beschrieb. Sie erklärte: „Wir würden von Maschinen oder so etwas getötet werden. Und ich denke, wenn es ein It-Girl-Ding wäre, würden alle Todesfälle auf dem Laufsteg passieren. Ich würde wahrscheinlich auf irgendeinem Rave sterben. Weißt du, was ich meine?“

Bereits im November reflektierte Charli, die auch gemeinsam mit Jack Antonoff an der Musik für den kommenden Horrorfilm ‚Mother Mary‘ arbeitet, darüber, wie sehr ihr die Arbeit in der Filmbranche gefällt. Auf ihrer Substack-Seite schrieb sie: „Film ist der Ort, zu dem mein kreatives Gehirn gerade zu gravitieren scheint. Ich genieße das Schauspielern, ich genieße das Schreiben, ich genieße das Zuschauen – und vor allem genieße ich es, ein neues Handwerk zu entdecken.“ Auch wenn die Filmwelt für sie „wirklich bereichernd und instinktiv“ sei, betonte Charli damals, dass sie ihre Musikkarriere nicht vollständig aufgeben werde. Sie fügte hinzu: „Musik ist ein Gliedmaß, das ich wahrscheinlich nie ganz von meinem Körper trennen kann – auch wenn ich an manchen Punkten ziemlich versucht habe, genau das zu tun.“

Unterdessen lobte Charli kürzlich ihre ‚The Moment‘-Co-Darstellerin Kylie Jenner. Bei einer Fragerunde in Brooklyn sagte Charli: „Ich hatte wirklich viel Spaß beim Dreh der Szene mit Kylie, natürlich.“ Der Film enthält Cameo-Auftritte zahlreicher bekannter Stars, darunter Kylie Jenner und Rachel Sennott.