Stars Maria Furtwängler freut sich über ihre Rückkehr aufs Land

Maria Furtwangler - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2025, 14:00 Uhr

Maria Furtwängler freut sich über ihre Rückkehr aufs Land.

Maria Furtwängler kehrt im ‚Tatort‘ endlich zu ihren Wurzeln zurück.

Die 59-jährige Schauspielerin verkörpert in der ARD-Krimireihe seit mehr als zwei Jahrzehnten die Rolle der Kommissarin Charlotte Lindholm. Das Einsatzgebiet der TV-Polizistin ist Niedersachsen, doch nachdem Lindholm jahrelang auf den Dörfern des Bundeslandes unterwegs war, ermittelte sie in den letzten sechs Jahren vorrangig in Göttingen. Nun durfte Furtwängler für die Dreharbeiten zum neuesten ‚Tatort‘ in die Zentrale nach Hannover zurückkehren, denn in der Folge ‚Letzte Ernte‘ wird sich ihr Fernsehcharakter im Alten Land auf die Suche nach dem Täter machen. „Ich habe mich riesig gefreut, ‚back to the roots‘ zu gehen“, erklärte Furtwängler im Gespräch mit ‚t-online‘. „Charlotte als Einzelkämpferin mit eigenwilligen Methoden auf dem Land ermittelnd – so hat alles mal angefangen.“

Ihren ersten Fall ermittelte Kommissarin Lindholm 2002 in einem Dorf nahe der Kleinstadt Vechta. Nun ist die Mordermittlerin erneut auf dem niedersächsischen Land unterwegs: In der Scheune eines Biobauernhofes wird eine kopflose Leiche entdeckt und es gilt herauszufinden, wer die ermordete Person war und wer für den Tod verantwortlich ist.

Obwohl die Episode kurz vor Halloween ausgestrahlt wird, findet Furtwängler den Film keinesfalls gruselig – eher „ungewöhnlich“ beschreibt sie die Geschichte, die auf nebeligen Feldern und altertümlichen Bauernhöfen spielt. „Ich mag überhaupt keine Horrorfilme, ich kann dann nicht schlafen“, erzählt die TV-Darstellerin im Interview offen.