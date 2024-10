Musik Mariah Carey kündigt ‚All I Want For Christmas is You‘-Neuveröffentlichung an

Mariah Carey - November 2023 - Yaamava' Resort & Casino - California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2024, 13:45 Uhr

Die Sängerin wird eine Neuveröffentlichung ihres Weihnachtshits herausbringen.

Mariah Carey wird eine ‚All I Want For Christmas is You‘-Neuveröffentlichung herausbringen.

Die 55-jährige Sängerin enthüllte ihren Weihnachtshit erstmals im Oktober 1994, der die erste Single aus ihrem ‚Merry Christmas‘-Weihnachtsalbum war.

Und um den 30. Geburtstag des Songs zu feiern, veröffentlicht der Star ihn erneut sowie eine neue Version ihrer ‚Merry Christmas‘-LP. Die R’n’B-Legende teilte die Neuigkeiten auf ihrem Account auf Instagram und erstellte auch das Cover des Albums neu, auf dem sie in einem von Santa inspirierten Overall mit Pelzbesatz zu sehen ist. Mariah verkündete: „Obwohl es definitiv noch nicht an der Zeit ist, Weihnachtsmusik zu hören, wollte ich einen Blick auf #MerryChristmas30 mit Ihnen teilen! Als eine Hommage an das ursprüngliche Albumcover ist hier das Cover für zwei der vier neuen physischen Singles von ‚All I Want For Christmas Is You‘ … ab jetzt vorbestellbar!“ Die LP ‚Merry Christmas‘ war bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 1994 ein großer Hit und verkaufte sich insgesamt 15 Millionen Mal. ‚All I Want For Christmas is You‘ wurde von Mariah und Produzent Walter Afanasieff gemeinsam geschrieben. Das Duo schrieb den Track, während sie an drei Originalsongs für das Album ‚Merry Christmas‘ arbeiteten.