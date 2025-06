Musik Mariah Carey: Veröffentlichung ihres ersten Soloalbums seit sechs Jahren

Mariah Carey - Live In Sao Paulo - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2025, 16:00 Uhr

Mariah Carey veröffentlicht ihr erstes Soloalbum seit sechs Jahren.

Nachdem die Sängerin ihre Fans mit einem Sportwagen-Teaser in den sozialen Medien auf ihr 16. Studioalbum aufmerksam machte, erhielten sie jetzt einen ersten Vorgeschmack auf das, was sie von der neuen Platte erwarten können.

Die neue ‚Type Dangerous‘-Single der Musikerin sampelt den Song ‚Eric B. Is President‘ des legendären Hip-Hop-Trios Eric B. und Rakim von 1986. Carey verriet in einem Statement zu ihrem Comeback: „Ich habe mir eine ganze Weile im Aufnahmestudio den Hintern aufgerissen und an neuer Musik gearbeitet und freue mich riesig darüber, sie meinen Fans präsentieren zu können – angefangen mit ‚Type Dangerous‘!“ Mariahs neues Album ist ihr erstes seit ihrer LP ‚Caution‘ aus dem Jahr 2018. Der neue Song erscheint, nachdem Anderson .Paak vor Kurzem verkündete, dass er mit der Hitmacherin an neuer Musik arbeitet. Der 39-jährige Sänger und Musikproduzent gab die Neuigkeiten während eines Auftritts in der Social-Media-Show ‚Track Star‘ bekannt, wo die Gäste versuchen, Songs zu identifizieren.