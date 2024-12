Musik Mariah Carey: Sie verspricht ein neues Album

Mariah Carey - Global Citizen Festival 2022 - Kristin Callahan/Everett Collection/Everett/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.12.2024, 16:00 Uhr

Mariah Carey hat bestätigt, dass ein neues Album in Arbeit ist.

Die 55-jährige Sängerin hat seit ihrem Studioalbum ‚Caution‘ von 2018 keine neue Platte veröffentlicht, aber sie hat verraten, dass sie fleißig an neuen Songs arbeitet – auch wenn sie noch nicht weiß, wann die Fans das neue Material hören können. Auf die Frage nach ihren Zukunftsplänen sagte sie kürzlich der Zeitschrift ‚Best‘: „Ich habe viel, was ich machen möchte. Ich bin beschäftigt. Ich schreibe neues Material, also wird es irgendwann in der Zukunft neue Musik und ein neues Album geben. Ich weiß noch nicht, wann. Ich genieße gerade den Songwriting-Prozess.“

Dieses Jahr feierte Mariah 20 Jahre seit der Veröffentlichung ihres Albums ‚The Emancipation of Mimi‘, auf das sie immer noch „wirklich stolz“ sei. Sie sagte: „‚The Emancipation of Mimi‘ ist ein weiteres Album, auf das ich wirklich stolz bin. Es war damals so etwas wie ein Comeback-Album für mich und ist immer noch eines meiner Favoriten. Es war etwas Besonderes, einige dieser Songs dieses Jahr zu feiern und aufzuführen.“

Die Sängerin des Hits ‚All I Want For Christmas Is You‘ ist außerdem erstaunt, dass ihr Album ‚Merry Christmas‘ 2024 schon sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Auf die Frage, ob es sich so lange her anfühlt, dass sie die festliche Platte aufgenommen hat, sagte sie: „Eigentlich nicht. Normalerweise mag ich es nicht, über solche Zahlen nachzudenken, aber wir haben ein 30-jähriges Jubiläum des ‚Merry Christmas‘-Albums, worüber ich mich freue. Ich bin so glücklich, dass die Leute es immer noch gerne hören.“