Stars Mark Medlock meldet sich endlich zurück

Mark Medlock - October 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 14:00 Uhr

Mark Medlock meldet sich endlich zurück.

Lange mussten Fans von Mark Medlock auf ein neues Lebenszeichen von der Bühne warten.

Nun gibt es endlich einen konkreten Termin, auf den sich seine Anhänger freuen können: Der ehemalige DSDS-Gewinner wird am 5. September beim Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring auftreten. Nach einer kurzfristigen Absage bei der ‚Giovanni Zarrella Show‘ scheint der Sänger damit wieder nach vorn zu blicken. Eigentlich sollte Medlock bereits in der ZDF-Sendung auf der Bühne stehen. Doch kurz vor seinem geplanten Auftritt musste der Entertainer aus gesundheitlichen Gründen absagen. Für seine Fans war die Nachricht eine Enttäuschung, umso größer dürfte nun die Freude über sein angekündigtes Comeback sein.

Auf Instagram machte Medlock selbst Werbung für seinen kommenden Auftritt und zeigte sich voller Vorfreude. „GLÜCKSGEFÜHLE – HOCKENHEIM, WIR KOMMEN!“, schrieb der Musiker. Am 5. September wolle er endlich wieder live beim Festival auftreten. Dabei machte Medlock deutlich, wie viel ihm die Rückkehr auf die Bühne bedeutet. Er freue sich darauf, „wieder auf der Bühne zu stehen, zu singen, zu performen und gemeinsam mit euch diesen ganz besonderen Moment zu erleben“. Musik und Live-Auftritte seien schließlich genau das, wofür sein Herz schlage.

Auch der Name des Festivals scheint für Medlock wie gemacht: „Bei einem Festival, das GLÜCKSGEFÜHLE heißt, kann es eigentlich keinen passenderen Namen geben“, erklärte er. Zum Abschluss seines Beitrags versprach er seinen Fans: „Mark is back… und wir sehen uns vor der Bühne!“

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren zeigte sich die Fangemeinde begeistert von der angekündigten Rückkehr. Eine Anhängerin schrieb: „Freu mich riesig drauf und kämpfe mich so weit es geht nach vorne durch!“ Eine andere wünschte Medlock „ganz viel Spaß“ und schrieb: „Genieß es einfach, auf dieser Bühne zu stehen. Wir sehen uns im Oktober auf Sylt“.

Medlock wurde 2007 durch seinen Sieg bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘ bekannt. Mit seiner markanten Stimme und Songs wie ‚Now or Never‘ feierte er anschließend große Erfolge. Nach Jahren, in denen es musikalisch ruhiger um ihn geworden war, arbeitete der Sänger nun bis vor kurzem an seinem neuen Album ‚Back into the Sun‘. Die bevorstehende Rückkehr auf die Bühne könnte damit auch der Auftakt zu einem neuen Kapitel seiner Karriere sein.