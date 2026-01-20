Film Mark Ruffalo bestätigt: Hulk fehlt in ‚Avengers: Doomsday‘

Mark Ruffalo - She-Hulk - World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2026, 18:00 Uhr

Mark Ruffalo hat bestätigt, dass sein Hulk im kommenden Marvel-Blockbuster ‚Avengers: Doomsday‘ nicht zu sehen sein wird.

Der 58-jährige Schauspieler verkörpert die grüne Marvel-Figur seit ‚The Avengers‘ aus dem Jahr 2012 und war zuletzt 2022 in der Serie ‚She-Hulk: Attorney at Law‘ zu sehen.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Empire‘ erklärte Ruffalo offen: „Solange sie coole Dinge mit Hulk machen, bin ich dabei.“ Gleichzeitig bestätigte er jedoch, dass sein Charakter in ‚Avengers: Doomsday‘ keine Rolle spielt. „Das Marvel-Universum hat mir so viele Möglichkeiten gegeben“, sagte er. „Ohne ‚The Avengers‘ wäre ich wahrscheinlich nicht in ‚Crime 101‘ gelandet.“

Ganz verabschiedet ist Hulk jedoch nicht. Ruffalos Figur wird gemeinsam mit Tom Hollands Spider-Man in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ auftreten, der im Juli 2026 erscheinen soll. Der Film bringt zudem Zendaya, Jon Bernthal, Jacob Batalon und Sadie Sink wieder zusammen.

Auch andere Marvel-Stars äußerten sich zuletzt zu einer möglichen Rückkehr. Chris Pratt sagte gegenüber ‚ScreenTime‘: „Wir haben versprochen, dass Star-Lord zurückkehrt. Und ich würde dieses Versprechen wirklich gern halten.“

‚Avengers: Doomsday‘ wird eines der umfangreichsten Ensemble-Projekte der MCU-Geschichte. Neben bekannten Avengers und den Fantastic Four kehren auch zahlreiche X-Men-Darsteller zurück. Selbst Chris Evans wird erneut als Steve Rogers auftreten. Der Film, inszeniert von Joe und Anthony Russo, soll am 18. Dezember 2026 erscheinen und den Kampf gegen Doctor Doom – gespielt von Robert Downey Jr. – in den Mittelpunkt stellen.