Film Mark Ruffalos Hulk für ‚Spider-Man 4‘ bestätigt

Bang Showbiz | 02.08.2025, 14:00 Uhr

Mark Ruffalo wird in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ an der Seite von Tom Holland zu sehen sein.

Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, wird der 57-jährige Schauspieler seine Rolle als Bruce Banner alias Hulk im kommenden Sony/Marvel-Sequel erneut übernehmen. Und er ist nicht das einzige altbekannte Gesicht: Michael Mando wird ebenfalls in seine Rolle als Scorpion zurückkehren, dem Bösewicht aus ‚Spider-Man: Homecoming‘ von 2017. Auch Jon Bernthal als Vigilant der Punisher sind wieder zu sehen.

Tom (29) erklärte kürzlich, wie sehr er sich darauf freut, ins Spider-Man-Universum zurückzukehren, nachdem die Dreharbeiten zum dritten Film ‚Spider-Man: No Way Home‘ 2021 stark durch Corona-Einschränkungen beeinträchtigt waren. Er sagte gegenüber ‚Flip Your Wig‘: „Ich glaube, wir waren beim letzten Film wirklich eingeschränkt wegen Covid. Wir haben den ganzen Film auf Bühnen gedreht. Jetzt wollen wir wirklich auf die klassische Art filmen und an echten Schauplätzen drehen.“ Geplant sei unter anderem, eine große Actionszene in den Straßen von Glasgow zu drehen.

Tom ergänzte, dass seine Rückkehr in die Rolle sich anfühle, „als würde ich mit einem alten Kumpel abhängen“, und dass sich die Dreharbeiten zum vierten Film „wie ‚Spider-Man 1‘ anfühlen werden“. Er fügte hinzu: „Es ist so lange her, dass ich das gemacht habe, es wird sich wie frische Luft anfühlen. Ich glaube, die Fans werden total begeistert sein von dem, was wir da auf die Beine stellen.“

Zendaya wird als MJ ebenfalls in ‚Spider-Man 4‘ zurückkehren, genau wie Jacob Batalon als Peter Parkers bester Freund Ned. Sadie Sink ist neu im Cast, ihre Rolle wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.