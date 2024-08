Film Mark Wahlberg über seine Pläne für eine ‚Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann‘-Neuverfilmung

Mark Wahlberg attends The Union - Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2024, 14:00 Uhr

Der Filmemacher erzählte, dass er weiterhin dazu entschlossen sei, die Neuverfilmung zu drehen.

Mark Wahlberg erzählte, dass er weiterhin dazu entschlossen sei, eine ‚Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann‘-Neuverfilmung zu drehen.

Der 53-jährige Schauspieler kündigte seine Pläne für eine Neuverfilmung des klassischen Science-Fiction-Films vor etwa einem Jahrzehnt an, wobei Mark trotz verschiedener Verzögerungen verriet, dass er dem Projekt weiterhin treu bleibt.

In einem Gespräch gegenüber ‚ComicBook.com‘ witzelte Mark: „Wissen Sie, ich habe einen Superheldenfilm im Sinn, und zwar ‚Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann‘, der früher als ‚Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann‘ bekannt war, dessen Preis aufgrund der Inflation stieg. Er ist geerdet und plausibel, real. Wissen Sie, es gibt aktuell jede Menge Bionik-Technologie und Wissenschaft. Das ist also etwas, das alle Wunscherfüllungen eines Superhelden bietet, es sind unglaubliche Dinge. Aber ich muss dabei keinen dieser Anzüge tragen. Ich habe nicht das Selbstvertrauen, in einem dieser Anzüge herumzulaufen.“ Wahlberg hatte zuvor zugegeben, dass er Schwierigkeiten damit hatte, das Projekt auf die Beine zu stellen. Der Hollywood-Star ist jedoch der Meinung, dass er „ein fantastisches Drehbuch“ in Arbeit habe. In einem Gespräch gegenüber ‚Collider‘ im Jahr 2020 witzelte Mark: „Ich denke, dass wir bald einen Titel finden werden … wenn er herauskommen wird, dann werden wir ihn ‚Der 60-jährige Sechs-Milliarden-Dollar-Mann‘ nennen.“