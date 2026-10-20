Stars Markus Lanz findet klare Worte über Thomas Gottschalk

Markus Lanz - Oct 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 14:00 Uhr

Markus Lanz findet klare Worte über Thomas Gottschalk.

Die Kultshow ‚Wetten, dass..?‘ steht vor einem Neuanfang: Im Dezember übernehmen Bill und Tom Kaulitz die Moderation des ZDF-Klassikers.

Während sich viele Zuschauer fragen, wie die beiden Musiker das traditionsreiche Format gestalten werden, hat sich auch Markus Lanz zu der Entscheidung geäußert. Dabei blickte der Moderator auf seinen Vorgänger Thomas Gottschalk zurück und sprach offen über dessen Vermächtnis und den veränderten Umgang mit Grenzen im Fernsehen. Lanz gab der Deutschen Presse-Agentur ein Interview, in dem er sowohl die Rückkehr der Sendung als auch die Wahl der neuen Gastgeber kommentierte. Der 57-Jährige hatte ‚Wetten, dass..?‘ selbst von Oktober 2012 bis Dezember 2014 moderiert. Seine Amtszeit wurde allerdings von erheblicher Kritik begleitet.

Gottschalk hatte die Show über insgesamt 154 Ausgaben hinweg geprägt und für viele Generationen zu einem festen Bestandteil des Samstagabendprogramms gemacht. Lanz sieht darin einen wichtigen Grund, weshalb der Abschied des Entertainers lange nachwirkte. „Ich hatte immer den Eindruck, dass ein ganzes Land den Verlust von Thomas Gottschalk betrauert hat“, erklärte er. Viele Menschen seien mit dem Moderator aufgewachsen. Gottschalk habe sich durch seine lockere, bisweilen provokante Art deutlich von klassischen Fernsehmoderatoren unterschieden.

Allerdings sieht Lanz bestimmte Verhaltensweisen seines Vorgängers inzwischen kritisch. In den vergangenen Jahren waren insbesondere Gottschalks körperliche Annäherungen an weibliche Gäste auf der Showcouch wiederholt Gegenstand öffentlicher Diskussionen gewesen. Der Entertainer hatte sein Verhalten als „rein dienstlich“ bezeichnet. Lanz hält diese Erklärung nicht für ausreichend. „Heute wird darüber diskutiert. Dabei gerät leicht in Vergessenheit, dass manches davon schon damals eigentlich nicht in Ordnung war“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich machte er deutlich, dass Gottschalks Erfolg nicht allein auf solchen Grenzüberschreitungen beruhte. Seine besondere Art, mit Gästen und Publikum umzugehen, habe die Sendung entscheidend geprägt.

Für die nächste Ausgabe setzt das ZDF auf einen deutlichen Stilwechsel. Bill und Tom Kaulitz, bekannt als Mitglieder der Band Tokio Hotel, sollen die Show am 5. Dezember in Halle moderieren. Die Verpflichtung der Brüder war bereits Anfang des Jahres bekanntgegeben worden. Lanz begrüßt die Entscheidung ausdrücklich. Er möge die beiden Musiker und hoffe, dass ihnen der Neustart gelinge. Besonders deren unkonventioneller Zugang passe seiner Ansicht nach gut zum Format. Der Moderator sieht darin eine Chance, den Geist der Sendung aufzugreifen, ohne Gottschalk einfach zu kopieren. Ob die Kaulitz-Brüder das Publikum überzeugen können, wird sich im Dezember zeigen.