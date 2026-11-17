Film Martin Sheen übernimmt Rolle in neuem Sportdrama

Martin Sheen - Famous - 2016 - WE DAY Event BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 11:00 Uhr

Martin Sheen übernimmt eine Rolle in einem neuen Sportdrama.

Martin Sheen steht für ein neues Sportdrama vor der Kamera.

Der 86-jährige Schauspieler, bekannt aus dem Kriegsfilm ‚Apocalypse Now‘, gehört zur Besetzung von ‚Raising Cole‘. Der Film erzählt eine bewegende Familiengeschichte, die sich vor dem Hintergrund des amerikanischen College-Footballs abspielt. Im Mittelpunkt steht das Schicksal des Footballspielers Cole Pittman, dessen Leben auf tragische Weise viel zu früh endete. Pittman spielte als Defensive Lineman für die University of Texas Longhorns. Im Jahr 2001 kam er im Alter von gerade einmal 21 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Die Verfilmung widmet sich nicht nur seiner sportlichen Laufbahn, sondern vor allem den Auswirkungen seines frühen Todes auf seine Familie.

Wie das Branchenmagazin ‚Deadline‘ berichtet, werden neben Sheen auch Alexis Bledel, Clive Standen, Tate Donovan, Jake Bakirdan und Johnny Backus vor der Kamera stehen. Die Regie übernimmt Jared L. Christopher, der zugleich das Drehbuch verfasst hat. Der Filmemacher erklärte, dass ihn die Geschichte der Familie Pittman bereits seit Jahren begleite. „Football bildet zwar den Hintergrund, aber im Kern geht es in diesem Film darum, was ein Vater aus seiner eigenen Vergangenheit mitnimmt und welche Werte er an die nächste Generation weitergeben möchte. Außerdem zeigt die Geschichte, wie Trauer und Freude unter einem Dach miteinander existieren können“, sagte Christopher. Er sei stolz auf die Arbeit der Besetzung und des gesamten Teams und freue sich darauf, den Film bald dem Publikum präsentieren zu können.

Produziert wird das Drama von Houston Hill, Chris Keffer und Paul Merryman. Hill erklärte, dass er bereits seit seiner Sichtung der Serie ‚Texas 6‘ mit Christopher zusammenarbeiten wollte. Besonders dessen Erfahrung als Sportjournalist und Dokumentarfilmer habe ihn überzeugt. Der Regisseur habe sich zunächst intensiv mit der Familie Pittman auseinandergesetzt, bevor er überhaupt mit dem Schreiben begonnen habe. „Eine Geschichte, die tief in einem bestimmten Ort verwurzelt ist, kann eine ganz besondere emotionale Wirkung entfalten“, betonte Hill. Mit ‚Raising Cole‘ wolle das Produktionsunternehmen Santa Rita genau solche authentischen und menschlichen Geschichten erzählen.

Clive Standen übernimmt die Rolle von Coles Vater Marc Pittman. Für den Schauspieler ist die Darstellung eine besondere Aufgabe. „Im Mittelpunkt von ‚Raising Cole‘ steht die Liebe zwischen Vater und Sohn, aber die Geschichte geht noch deutlich tiefer“, erklärte er. Marc sei ein Mann, dem es nicht immer leichtfalle, seine Gefühle auszudrücken. Das ändere jedoch nichts an der Stärke seiner Zuneigung. Standen lobte außerdem die Arbeit des Regisseurs: „Jared Christopher ist der ideale Filmemacher, um diese berührende Geschichte auf die Leinwand zu bringen.“ Als Drehbuchautor und Regisseur verstehe er, dass gerade die stillen Augenblicke im Leben häufig die größte Bedeutung hätten. Besonders beeindrucke ihn Christophers Gespür für Gefühle, für die Menschen nicht immer die passenden Worte finden.