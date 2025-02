Film Mason Gooding: Ghostface-Killer in ‚Scream 7‘ ist „brutaler denn je“

Bang Showbiz | 05.02.2025, 11:00 Uhr

Mason Gooding erzählte, dass der Ghostface-Killer in ‚Scream 7‘ „brutaler denn je“ sei.

Der 28-jährige Schauspieler, der seine Rolle als Chad Meeks-Martin im neuen Teil der legendären Slasher-Filmreihe erneut spielt, verriet, dass der maskierte Killer (Stimme: Roger L. Jackson) furchteinflößender denn je sein wird.

Der Darsteller lobte den Filmemacher und Originalautor Kevin Williamson dafür, dass er mit einer bestimmten Szene des gruseligen Antagonisten „Neuland betritt“. Gooding erklärte in einem Gespräch mit ‚Variety‘: „Es fühlt sich an wie eine Verstärkung dessen, was vorher kam, und es gibt dafür keinen besseren Hinweis als Kevin Williamson, der das Drehbuch des Originals geschrieben hat und jetzt zurückkommt, um die Regie zu führen. Ich denke, dass Ghostface absolut brutaler denn je ist. Ich will nichts verraten, aber es gibt einige Dinge, die sie mit dem menschlichen Körper machen, bei denen Kevin meiner Meinung nach Neuland betritt.“ Der Star beschrieb den mit Spannung erwarteten Horrorfilm als „eklig, aber auf eine gute Art und Weise.“ Mason ist zudem begeistert darüber, für das Projekt mit Neve Campbell zusammenzuarbeiten, die in dem Film wieder die Rolle der Sidney Prescott spielt.