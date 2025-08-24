Musik Mastodon zollen Brent Hinds beim ersten Konzert nach seinem Tod einen emotionalen Tribut

Brent Hinds - Mastodon at Tons of Rock 2022 - Terje Dokken/Gonzales Photo/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.08.2025, 16:00 Uhr

Die Rocker erinnern bei einem Auftritt an ihr verstorbenes Ex-Bandmitglied. Hinds hatte sich zuvor harsch über seine einstigen Kollegen geäußert.

Mastodon haben ihrem verstorbenen Gitarristen Brent Hinds nach dessen tragischem Tod bei einem Motorradunfall die Ehre erwiesen.

Der Musiker verstarb im Alter von 51 Jahren nach einem Zusammenstoß in Atlanta am Mittwoch (20. August). Die Heavy-Metal-Band erinnerte bei ihrem Auftritt auf der Alaska State Fair am Freitag (22. August) an ihn. Schlagzeuger Brann Dailor sagte zur Menge: „Wir haben gestern jemanden verloren, der uns sehr, sehr viel bedeutet hat. Brent Hinds, 25 Jahre lang unser Gitarrist, einer der kreativsten, schönsten Menschen, denen wir je in dieser Welt begegnet sind, hat uns auf tragische Weise verlassen. Es ist wirklich, wirklich schlimm.“

Hinds hatte Anfang des Jahres behauptet, er sei bei Mastodon, zu der auch Bill Kelliher und Troy Sanders gehören, „rausgeworfen“ worden. Doch Dailor betonte, dass in der Band sehr viel „Liebe“ für ihn da gewesen sei. Der 50-jährige Schlagzeuger sagte: „Wir haben ihn so, so, so sehr geliebt. Und wir hatten die Höhen und Tiefen einer 25-jährigen Beziehung, versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht immer perfekt, es ist nicht immer großartig. Aber wir waren Brüder bis zum Schluss. Und wir haben uns wirklich geliebt, und wir haben sehr, sehr viel wunderschöne Musik miteinander gemacht. Und ich glaube, diese Musik wird die Zeit überdauern. Der Beweis dafür seid ihr Menschen, die heute Abend hier seid.“

Dailor fuhr fort: „Wir werden also weiterhin Brents wunderschöne, wunderschöne Musik spielen, die er mit uns erschaffen hat. Wir haben diese Band zusammen gegründet, sind gemeinsam um die Welt gereist, haben in einem Van geschlafen, unsere Köpfe auf f****** Katzenstreu gebettet, sind unzählige Male so betrunken gewesen, dass wir uns am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konnten. All das in der Liebe, die wir teilten, und in der Schönheit, in all den Zuschauern, für die wir gespielt haben, auf all den Bühnen, auf denen wir gestanden haben. Ich weiß nicht … uns fehlen einfach die Worte. Wir sind absolut am Boden zerstört und zerschmettert, ihn verloren zu haben und ihn nie wieder bei uns zu haben.“