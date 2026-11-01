Film ‚Matilda‘: Filmstars feiern 30. Jubiläum mit emotionalem Wiedersehen

Matilda cast reunion - Instagram - October 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2026, 15:30 Uhr

'Matilda'-Filmstars feiern das 30. Jubiläum mit einem emotionalem Wiedersehen.

Drei Jahrzehnte nach dem Kinostart von ‚Matilda‘ haben sich mehrere Darsteller des beliebten Familienfilms wiedergetroffen.

Bei einer besonderen Jubiläumsveranstaltung in London kamen unter anderem Danny DeVito, Mara Wilson und Pam Ferris zusammen. Für die Schauspieler wurde der Abend zu einer Reise in gemeinsame Erinnerungen und für die Fans zu einer besonderen Überraschung. Am Freitag (30. Oktober) wurde der 30. Geburtstag des Films in der Londoner Royal Albert Hall gefeiert. Danny DeVito (81), der 1996 nicht nur Regie führte, sondern auch als Matildas Vater Harry Wormwood vor der Kamera stand, präsentierte eine besondere Vorführung mit Live-Erzählung. Das Royal Philharmonic Concert Orchestra begleitete die Bilder mit der Filmmusik. Nach der Veranstaltung wartete auf das Publikum noch eine Überraschung: DeVito bat mehrere seiner damaligen Kollegen auf die Bühne. Mit dabei waren Mara Wilson (39), die im Film die Titelheldin spielte, Kiami Davael als Lavender, Jacqueline Steiger als Amanda Thripp, Kira Spencer Hesser als Hortensia und Pam Ferris, die als gefürchtete Schuldirektorin Miss Trunchbull in Erinnerung geblieben ist.

Wilson teilte anschließend auf Instagram ein gemeinsames Foto mit ihren ehemaligen Kollegen. Die Freude über das Wiedersehen war ihr deutlich anzumerken. „30 Jahre ‚Matilda‘ – eine Jubiläumsfeier in der Royal Albert Hall in London! 5000 Matilda-Fans! Ich kann es immer noch kaum glauben!“, schrieb sie begeistert. Besonders bewegend sei für sie gewesen, diesen besonderen Anlass mit Menschen zu verbringen, die einen wichtigen Platz in ihrem Leben einnehmen. An ihre früheren Kollegen richtete sie liebevolle Worte: „Was für eine Freude, diesen Tag mit Menschen zu feiern, die mir so viel bedeuten und mit denen ich unzählige schöne Erinnerungen teile. Jaki, Kiami, Pam, Kira, David Newman und natürlich Onkel Danny – ich liebe euch alle.“

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Roald Dahl aus dem Jahr 1988. Darin geht es um das außergewöhnlich begabte Mädchen Matilda, das von seinen Eltern vernachlässigt wird und sich schließlich mithilfe ihrer magischen Fähigkeiten gegen Ungerechtigkeit zur Wehr setzt. Besonders die tyrannische Schulleiterin Miss Trunchbull macht ihr das Leben schwer. Hinter den Kulissen verband die Darsteller jedoch noch eine weitere besondere Geschichte. Während der Dreharbeiten wurde Wilsons Mutter Suzie mit Brustkrebs diagnostiziert und musste sich einer Behandlung unterziehen. Danny DeVito unterstützte die junge Schauspielerin und ihre Familie damals auch abseits der Kamera. Bei der Fanboy Expo in Knoxville im Juli erinnerte sich Wilson an diese schwierige Zeit. „Danny hat meiner Familie und mir sehr geholfen, als wir etwas Schreckliches durchmachen mussten“, erzählte sie. Die Menschen am Set seien liebevoll und fürsorglich gewesen. Außerdem habe sie dort Freundschaften geschlossen, die bis heute Bestand haben. Ihre Mutter starb im April 1996 im Alter von nur 42 Jahren, wenige Monate vor der Veröffentlichung des Films. DeVito widmete ‚Matilda‘ daraufhin ihrem Andenken.

Wilson bezeichnet den Regisseur bis heute als ihren „Lieblingsonkel“. Zugleich räumte sie mit einem hartnäckigen Gerücht auf: DeVito habe sie zwar nicht offiziell adoptiert, sich aber sehr liebevoll um ihre Familie gekümmert. Trotz der persönlichen Belastungen sei die Arbeit an dem Film für sie eine wunderbare Erfahrung gewesen. Besonders gern denke sie an ihren Geburtstag während der Sommerdreharbeiten zurück. Damals bekam sie eine Torte in Form von Matildas roter Haarschleife geschenkt.