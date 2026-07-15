Stars Matt Damon hat mehr Gelassenheit in seinem Leben gefunden

Matt Damon and family at The Odyssey Premiere London July 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 11:00 Uhr

Mit Mitte 50 hat der Hollywood-Star erkannt, dass er nicht alles im Leben kontrollieren kann.

Matt Damon verspürt in seiner neuen „Lebensphase“ mehr inneren Frieden.

Der ‚Die Odyssee‘-Schauspieler – der mit seiner Ehefrau Luciana die Töchter Alexia (27), Isabella (20), Gia (17) und Stella (15) hat – versucht, die Zeit mit seinen jüngeren Kindern bewusst zu genießen, nachdem seine älteren Töchter bereits ausgezogen sind. Dabei habe er erkannt, wie schnell die Zeit vergeht. Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin erzählte er: „Da wir zwei ältere Kinder haben, die bereits ausgezogen sind, und wir wissen, wie schnell diese letzten Jahre vergehen, versuchen wir, bewusst festzuhalten, was wir können.“

Der 55-Jährige hat gelernt, die Dinge zu akzeptieren, die er in seinem Leben nicht ändern oder kontrollieren kann, und die Chancen wertzuschätzen, die sich ihm bieten. „Ich versuche einfach darüber nachzudenken, was ich kontrollieren kann und was nicht. Anstatt mich bei den Göttern über Dinge aufzuregen, die ich nicht kontrollieren kann, versuche ich, bei den Dingen, die ich beeinflussen kann, sorgfältig und bewusst vorzugehen und zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann“, schilderte er.

Diese Mentalität sei gerade als Schauspieler zu Karrierebeginn wichtig, „weil die Chancen gegen einen stehen“. Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Man braucht diese ‚den Göttern trotzen‘-Mentalität, um sich auf dieses Leben einzulassen, denn es ist ein bisschen wie ein Zirkusleben – es ist kein gewöhnlicher Weg.“ Dank seines großen Erfolgs kann Matt heute entspannter auf seine Karriere blicken. „In dieser Phase meines Lebens fühle ich mich viel mehr im Frieden“, verriet er.

Der ‚Good Will Hunting‘-Darsteller hofft, auch in den kommenden Jahrzehnten weiterarbeiten zu können. „Ich erinnere mich daran, dass ich mit 25 die Rolle in ‚Der Regenmacher‘ bekommen habe. Francis [Ford Coppola] hat mir diesen Job gegeben, und ich werde das nie vergessen“, schilderte er. Seine Karriere sei eine „unglaubliche Reise“ gewesen. „Einige der Filme haben nicht funktioniert, aber idealerweise würde ich in weiteren zehn Jahren gerne weiterhin Dinge machen, auf die ich wirklich stolz sein kann“, erklärte Matt.