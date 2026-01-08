Film Matt Damon: In bester Form für ‚The Odyssey‘

Matt Damon - premiere of "The Instigators - Apple TV - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 11:00 Uhr

Matt Damon hat für ‚The Odyssey‘ sein Highschool-Gewicht erreicht.

Der 55-jährige Schauspieler verzichtete auf Gluten und trainierte intensiv, um den König von Ithaka Odysseus – den zentralen Helden in Christopher Nolans neuem Action-Fantasy-Film – mit einem Gewicht von 75 kg zu spielen.

In der neuesten Folge des Podcasts ‚New Heights‘ der beiden NFL-Stars Jason Kelce (38) und Travis Kelce (36) sprach Damon über sein Trainingsprogramm für den Film und verriet: „Ich war in wirklich guter Form. Ich habe viel Gewicht verloren. [Nolan] wollte, dass ich schlank, aber stark bin. Nur wegen dieser anderen Sache, die ich mit meinem Arzt gemacht habe, habe ich aufgehört, Gluten zu essen. Früher wog ich zwischen 84 Kilogramm und 90 Kilogramm, und ich habe den ganzen Film mit 75 Kilogramm gedreht. Seit der Highschool war ich nicht mehr so leicht. Es war also viel Training und eine wirklich strenge Diät.“

Damon verglich die Arbeit mit Trainern, um den perfekten Körperbau zu erreichen, mit der Teilnahme an einer Trainingseinheit eines Profisportlers. Er sagte zu den Kelces: „Ich kann mir vorstellen, wie sich das für euch anfühlt, wenn ihr euch vorbereitet. Es ist einfach Teil eures Tages, Teil eures Jobs, und man gewöhnt sich daran und baut seinen Tag um all diese Dinge herum auf. Das ist sozusagen die körperliche Seite der Vorbereitung.“

Seit Damon auf Gluten verzichtet, hat er es nicht mehr angerührt. „Ich bin fertig damit. Ich ernähre mich komplett glutenfrei. Ich habe ein glutenfreies Bier gefunden. Es ist schon so lange her, dass ich Gluten gegessen habe, dass ich nicht mehr sagen kann, ob es gut ist oder nicht. Das ist also ein gutes Zeichen“, so der Darsteller weiter.