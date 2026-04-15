Stars Taylor Swifts Hochzeitskleid soll von Elizabeth Taylor inspiriert sein

Taylor Swift attends the 2026 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 14:00 Uhr

Taylor Swifts Hochzeitskleid soll von Elizabeth Taylor inspiriert sein.

Taylor Swifts Hochzeitskleid soll Berichten zufolge von Dame Elizabeth Taylor inspiriert sein.

Die 36-jährige Popikone wird ihren NFL-Spieler-Verlobten Travis Kelce heiraten, nachdem er ihr im vergangenen Jahr einen Antrag gemacht hat. Ein neuer Bericht legt nahe, dass Taylor sich noch in einer frühen Planungsphase befindet und sich bei ihrem Kleid von dem Hochzeitskleid inspirieren ließ, das Elizabeth Taylor 1950 bei ihrer Hochzeit mit ihrem ersten Ehemann Conrad Hilton trug. Ein Insider sagte der ‚Daily Mail‘: „Taylor hat sich so viele alte Fotos von Elizabeth Taylor angesehen, als sie das Musikvideo zu ihrem gleichnamigen Song drehte, dass sie sich in den Stil der Filmikone verliebt hat. Als sie dann begann, über ihr Hochzeitskleid nachzudenken, hat sie sich Elizabeths alte Kleider online angesehen.“

Der Insider fügte hinzu, dass der Sängerin besonders die „schmeichelhafte“ Passform gefiel: „Taylor sagte, sie mochte, dass es altmodisch ist, die Taille betont und Spitzendetails hat.“ Dem Bericht zufolge ist noch nicht bekannt, welchen Designer Taylor wählen wird. Es wird jedoch spekuliert, dass sie sich für Sarah Burton, die das Hochzeitskleid von Catherine, Princess of Wales entwarf, oder für das Modehaus Vivienne Westwood entscheiden könnte.

Taylor und Travis verlobten sich im vergangenen August. Ein aktueller Bericht deutet darauf hin, dass die beiden am 3. Juli in New York City heiraten wollen, obwohl zuvor gemunkelt wurde, die Hochzeit solle in Rhode Island stattfinden, wo Taylor ein großes Anwesen besitzt. Die ‚New York Post‘ berichtete, dass das Paar bereits „Save-the-Date“-Einladungen mit Datum und Ort an Familie und Freunde verschickt hat. Travis verriet kürzlich, dass bei der Hochzeit Bier seiner eigenen Marke Garage Beer ausgeschenkt wird. Auf die Frage von ‚TMZ‘, wie viele Fässer es geben werde, scherzte er: „Mann, so hoch kann ich gar nicht zählen.“