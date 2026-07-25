Film Matt Damon wäre bei neuem ‚Jason Bourne‘-Film ‚voll dabei‘

Matt Damon - October 2019 - Getty Images - Le Mans 66 Paris Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2026, 12:00 Uhr

Matt Damon is “all in” for a new Jason Bourne movie, 10 years after he last played the amnesiac CIA assassin.

Matt Damon wäre sofort bereit, noch einmal in die Rolle von Jason Bourne zu schlüpfen.

Der Schauspieler, der aktuell in ‚Die Odyssee‘ zu sehen ist, verkörperte den an Amnesie leidenden CIA-Auftragskiller bereits in vier Filmen der erfolgreichen Bourne-Actionreihe. Nun hofft er, die Rolle in einem neuen Film von Regisseur und Drehbuchautor Edward Berger erneut übernehmen zu können.

In der ‚Dan Patrick Show‘ verriet Damon, dass er und Berger bereits über das Projekt gesprochen hätten: „Es sieht wirklich vielversprechend aus, und ich hoffe sehr, dass es zustande kommt. Wenn wir wirklich das Gefühl haben, etwas Großartiges schaffen zu können, bin ich voll dabei.“ Der Darsteller betonte: „Ich liebe diese Figur. Sie war ein unglaublicher Teil meines Lebens. Ich würde sie sehr gerne noch einmal spielen.“ Sein Debüt als Jason Bourne gab Damon 2002 in ‚Die Bourne Identität‘. Es folgten ‚Die Bourne Verschwörung‘ im Jahr 2004, ‚Das Bourne Ultimatum‘ 2007 sowie ‚Jason Bourne‘ im Jahr 2016.

An ‚Das Bourne Vermächtnis‘ aus dem Jahr 2012, in dem Jeremy Renner die Hauptrolle spielte, war Damon hingegen nicht beteiligt. Bereits im vergangenen Monat hatte der Hollywood-Star erklärt, dass er Interesse an einer Rückkehr habe. Gegenüber ‚Parade‘ sagte er: „Wir versuchen immer wieder, einen weiteren Film auf die Beine zu stellen, weil wir alle diese Reihe geliebt haben. Es wird ständig versucht, eine neue Geschichte zu schreiben und eine gute Idee zu entwickeln. Falls euch also etwas einfällt, sagt uns Bescheid.“