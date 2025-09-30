Film Matthew Lillard über Rückkehr in ‚Scream 7‘: ‚Risiko, das ich gerne eingegangen bin‘

Matthew Lillard - September 2023 - John Waters: Pope of Trash premiere - CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2025, 18:16 Uhr

Matthew Lillard empfand seine Rückkehr als Stu Macher in ‚Scream 7‘ als „ein Risiko“, das er gerne eingegangen ist.

Der 55-jährige Schauspieler spielt erneut die Rolle eines der Ghostface-Killer im kommenden Slasher. Da Stu im Original-‚Scream‘ aber einen blutigen Tod starb, ist Lillard „nervös“, wie das Publikum reagieren wird.

Im Gespräch mit ‚People‘ sagte er: „Ich bin nervös, weil ich an diesem Punkt meines Lebens auch einfach ruinieren könnte, wie die Leute Stu sehen. Vor allem wenn ich zurückkomme und es schlecht mache oder langweilig bin.“ Er selbst habe sich davon aber noch gar kein Bild machen können, denn er hat den Streifen noch nicht gesehen. „Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es ist ein Risiko. Und es ist ein Risiko, das ich gerne eingegangen bin. Gleichzeitig bin ich nervös, das Ergebnis zu sehen. Ich hoffe, die Leute mögen es.“

Der ‚Five Nights at Freddy’s‘-Star ist dennoch überzeugt, dass ‚Scream 7‘ „fantastisch“ sein wird. Er fügte hinzu: „Ich freue mich wirklich darauf, dass die Leute es sehen. Es wird das Franchise nicht ruinieren, das ist die gute Nachricht.“

Neben Lillards Stu Macher kehren in ‚Scream 7′ auch Neve Campbells Sidney Prescott, Courteney Cox‘ Gale Weathers, Scott Foleys Roman Bridger und David Arquettes Dewey Riley zurück. Der Film startet im Februar 2026 – genau 30 Jahre nach dem ersten ‚Scream‘-Film. Große Pläne zum Jubiläum haben Lillard und seine Co-Stars jedoch nicht. Er sagte: „Es ist nichts, wofür wir uns zusammensetzen und eine Flasche Champagner aufmachen würden. Es ist ein Teil unseres Vermächtnisses. Es ist ein Teil von uns.“