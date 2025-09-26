Stars Matthew McConaughey hält an Gouverneurs-Ambitionen in Texas fest

26.09.2025

Matthew McConaughey ist weiterhin daran interessiert, eines Tages Gouverneur von Texas zu werden.

Der 55-jährige Schauspieler hatte bereits zuvor sein Interesse an dieser politischen Rolle bekundet, und nun hat der Oscar-Preisträger verraten, dass er weiterhin die Möglichkeit prüfe.

Der in Uvalde, Texas, geborene Filmstar sagte gegenüber ‚People‘: „Wie ich bereits sagte, habe ich mich vor etwa sechs Jahren damit zu beschäftigen begonnen und mich seitdem weiter mit diesem Bereich auseinandergesetzt: Was bedeutet er, wie könnte ich darin nützlich sein, wäre ich darin nützlich?“ Der Hollywoodstar merkte an, dass Politik „nicht unbedingt meine Sprache ist, aber das würde passieren, wenn es etwas wäre, das ich nicht nicht tun könnte. Es würde passieren, wenn ich aufblicken und sehen würde, dass ich auf eine Weise hineingezogen werde, dass ich denke: ‚Oh, ich muss das tun.'“

Trotzdem räumte McConaughey ein, dass seine Karriere in Hollywood „fantastisch“ gewesen sei. Der Schauspieler zögerte zunächst, seinen Kindern zu erlauben, in seine Fußstapfen zu treten, aber nachdem er über seine eigenen Erfahrungen in der Filmindustrie nachgedacht hatte, änderte er schließlich seine Meinung. Der preisgekrönte Star, der mit Camila Alves die Kinder Levi (17), Vida (15) und Livingston (12) hat, sagte: „In den ersten 15 Jahren in Hollywood dachte ich: ‚Ich möchte auf keinen Fall, dass meine Kinder in dieser Branche aufwachsen.‘ Als ich dann etwa 40 war, gerade als wir Levi bekamen, schaute ich mich um und sah, wie viele besondere Menschen ich in meinem Leben kennengelernt hatte, wie viel ich gereist war und was für eine großartige, gesunde und coole Erfahrung das für mich in meinem Leben gewesen war. Ich dachte mir: ‚Woher kommt diese Idee?'“