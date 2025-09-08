Stars Matthew McConaughey musste sich für sein Date mit Camila Alves Mut antrinken

Matthew McConaughey September 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler musste ein paar Drinks kippen, bevor er sich traute, seine aktuelle Partnerin anzusprechen.

Matthew McConaughey musste sich Mut antrinken, um ein Date mit Camila Alves zu landen.

Der Hollywoodschauspieler traf das Model 2006 in einer Bar in Los Angeles und hat nun verraten, dass ihm der Tequila, den er damals trank, dabei half mit ihr ins Gespräch zu kommen. McConaughey sagte dem australischen ‚Stellar‘-Magazin: „Wir haben uns vor fast zwei Jahrzehnten bei Margaritas kennengelernt. Ich sah Camila von der anderen Seite der Bar und dachte nicht ‚Wer ist das?‘, sondern ‚Was ist das?‘. Tequila gab mir den flüssigen Mut, sie herüberzurufen, und seitdem sind wir zusammen.“

Das Paar begann seine Beziehung kurz nach dem Kennenlernen, heiratete 2012 und wurde seitdem Eltern von drei Kindern. Außerdem haben Alves und McConaughey inzwischen ihre eigene Tequila-Marke namens ‚Pantalones‘ gegründet. Die dreifache Mutter hatte zuvor enthüllt, dass ihre Romanze beinahe gescheitert wäre, nachdem der Filmstar sie seiner Mutter Mary Kathlene „Kay“ McCabe vorgestellt hatte. Sie erklärte, dass ihre jetzige Schwiegermutter sie durch die Hölle schickte, indem sie sie ständig beim Namen seiner Ex-Freundin nannte. Im Podcast ‚Biscuits Jam‘ von ‚Southern Living‘ erklärte Alves: „Sie hat all diese Dinge gemacht, als ich gerade in sein Leben kam, oder? Sie hat mich wirklich getestet. Ich meine, wirklich getestet. Sie nannte mich bei den Namen all seiner Ex-Freundinnen, sie begann, mit mir auf eine sehr gebrochene Weise Spanisch zu sprechen, ein bisschen herablassend. Ich meine, all solche Sachen.“

Inzwischen hat die Fernsehmoderatorin jedoch eine „unglaubliche Beziehung“ zu Kay aufgebaut, über die sie im Podcast verriet: „Ich habe so viel Respekt vor ihr. Sie hat so viel Respekt vor mir, manchmal kann es knifflig werden. Aber wir enden immer mit einem guten Lachen und einem Scherz.“ McConaughey verteidigte später die harte Behandlung seiner Mutter gegenüber seiner Partnerin und bestand darauf, dass dies alles Teil der „Übergangsriten“ seiner Familie sei – und dass Alves mit Bravour bestanden habe. Er sagte ‚ET Canada‘: „Meine Familie legt großen Wert auf Übergangsriten und Initiationen und man kommt nicht so einfach in die McConaughey-Familie hinein. Wir testen dich.“