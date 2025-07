Stars Shakira spendet Konzert-Einnahmen an Opfer der Flutkatastrophe in Texas Shakira spendet Einnahmen ihres Konzerts in San Antonio, Texas, an Opfer der Sturzfluten, die den Bundesstaat verwüstet haben. Die 48-jährige Pop-Ikone trat am Samstagabend (5. Juli) im Alamodome der Stadt im Rahmen ihrer ‚Las Mujeres Ya No Lloran World Tour‘ auf und versprach nun, einen Teil der Einnahmen an eine Wohltätigkeitsorganisation zu geben, die Betroffenen […]