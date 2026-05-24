Stars Shakira ist zu beschäftigt für eine Beziehung

Shakira attends the world premiere of Zootopia 2 World Premiere LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.05.2026, 12:00 Uhr

Die Sängerin konzentriert sich lieber auf ihre Kinder und ihre Musikkarriere.

Shakira hat derzeit keine Zeit für die Liebe.

Die Sängerin ist seit dem Ende ihrer langjährigen Beziehung mit Gerard Piqué – dem Vater ihrer Söhne Milan und Sasha – im Jahr 2022 Single. Momentan sucht sie auch keinen neuen Partner, weil sie die Zeit mit ihren Kindern genießt und sich auf ihre Karriere konzentriert. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ erklärte die ‚Whenever, Wherever‘-Interpretin: „Im Moment keine Romanze für mich. Dafür gibt es in meinem Leben weder Platz noch Zeit. Mein Teller ist ziemlich voll.“

Shakira verwies darauf, dass ihre Kinder und Karriere gerade absolute Priorität hätten. „Seltsamerweise bin ich so verliebt in meine Karriere wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich genieße auch meine Zeit allein“, verriet sie. Die 49-Jährige blickte außerdem auf den „dunkelsten Moment“ ihres Lebens zurück – die Trennung von ihrem Ex-Partner, während ihr Vater William nach einem schweren Sturz im Krankenhaus lag. „Ich durchlebte den dunkelsten Moment – als ich die Auflösung meiner Familie sah. Die Familie, von der ich geträumt hatte, sie für immer zu bewahren“, gestand sie.

Heute denkt Shakira, dass sie dadurch noch resilienter geworden ist. „Ich habe so viel Schmerz erlebt, aber vielleicht hat mich das auf unerwartete Weise weiser gemacht – oder zumindest stärker. Man sagt, dass einen das, was einen nicht umbringt, stärker macht – und das stimmt“, erklärte sie. „Es ist erstaunlich zu erkennen, dass Menschen eine Widerstandskraft besitzen, auf die wir jederzeit in unserem Leben zurückgreifen können.“

Dadurch könne sie heute Freundschaften mehr wertschätzen. Shakira glaubt, dass man aus schwierigen Zeiten immer etwas lernen kann. Das Leben bestehe schließlich aus „Licht und Schatten“. Die ‚Hips Don’t Lie‘-Sängerin ergänzte: „Deshalb danke ich dem Leben für jeden einzelnen Moment – die hellen und die dunklen, die Menschen, die mir Leid zugefügt haben, denn sie wurden zu meinen Lehrern, die mir sehr wertvolle Lektionen beigebracht haben.“

Über ihren Ex verlor Shakira überraschend versöhnliche Worte. „Ich werde diese Dankbarkeit gegenüber dem Vater meiner Kinder immer in meinem Herzen tragen – und dafür, dass er mich zu der Mutter gemacht hat, die ich heute bin“, betonte sie.