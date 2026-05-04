Musik Shakira tritt vor unglaublichen zwei Millionen Menschen an Copacabana auf

Shakira plays free show at Copacabana beach in Rio de Janeiro - Avalon - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2026, 19:00 Uhr

Shakira hat am Wochenende ein kostenloses Konzert vor einer riesigen Menschenmenge in Rio de Janeiro gegeben.

Die ‚Hips Don’t Lie‘-Hitmacherin trat beim kostenlosen Mega-Event „Todo Mundo No Rio“ am Strand der Copacabana auf, das Millionen in die brasilianische Stadt lockte, und die Stadt zeigt sich begeistert von ihrer Wirkung. Laut Rio-Bürgermeister Eduardo Cavaliere zog das Konzert am Samstag (2. Mai) schätzungsweise zwei Millionen Menschen an.

Er schrieb auf X: „Wieder einmal wurde auf dem Sand von Copacabana Geschichte geschrieben.“ Er bezeichnete Shakira als „die Königin Lateinamerikas auf der größten Bühne der Welt“ und fügte hinzu: „Vielen Dank. Auf geht’s, 2027!“

Cavaliere teilte außerdem einen Screenshot einer Wikipedia-Liste von Konzerten mit über einer Million Besucher. Der Strand von Copacabana ist dabei sechsmal vertreten: Das Konzert der Rolling Stones aus dem Jahr 2006 liegt mit 1,5 Millionen Besuchern auf Platz zehn. Auf Platz neun folgt das „Monsters of Rock“-Festival in Moskau mit 1,6 Millionen, während das Copacabana-Konzert von Madonna im Jahr 2024 ungefähr die gleiche Besucherzahl erreichte. Auf Platz sieben steht der Auftritt von Antonello Venditti zur Meisterschaft von AS Rom in der Serie A im Jahr 2001 (1,8 Millionen), während Shakiras Publikum von zwei Millionen ihr Platz sechs einbringt. Lady Gaga liegt mit 2,1 Millionen Besuchern bei ihrer eigenen „Todo Mundo No Rio“-Show im vergangenen Jahr knapp davor auf Platz fünf. Jean-Michel Jarre belegt Platz vier, nachdem ihm 1990 in Paris zum Bastille-Tag 2,5 Millionen Menschen zusahen. Drei Jahre später zog Jorge Ben mit seinem Silvesterauftritt in Copacabana drei Millionen Zuschauer an, was zuvor nur zweimal übertroffen wurde. 1997 spielte Jean-Michel Jarre vor 3,5 Millionen Menschen zum 850. Jahrestag von Moskau, während Rod Stewart die Liste ebenfalls mit 3,5 Millionen bei einer Silvesterfeier am Copacabana-Strand im Jahr 1994 anführt.

Shakira erklärte kürzlich, dass ihre Entscheidung für Rio und insbesondere Copacabana für ihr großes Konzert auf den Moment zurückgehe, in dem ihr Leben „auf einmal zusammenbrach“ und sie nach der Trennung von Gerard Piqué alles von Grund auf neu aufbauen musste. Sie schrieb für Globo: „Von diesem Morgen bis heute musste ich mich komplett neu erfinden. Als Mutter, als Versorgerin, als Künstlerin, als Frau. Und aus diesem Lernprozess heraus, manchmal chaotisch, manchmal von einer Klarheit erhellt, die nur Schmerz bringen kann, entstand diese Tour: Las mujeres ya no lloran (Frauen weinen nicht mehr.)“

Sie beschrieb Rio auch als einen Ort, an dem die Natur selbst daran erinnere, was wirklich wichtig ist – das Meer, der Mond, die Trommeln an jeder Ecke, das Gefühl, dass das Leben getanzt werden soll.

In einer Welt, die von Bildschirmen, Angst und Konflikten geprägt ist, sei Copacabana wie ein „Altar“ des Planeten, ein Ort, der die Menschen zurück zu Präsenz, Dankbarkeit und Klarheit führe.