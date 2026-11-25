Stars Matthew Perrys Grabstein trägt neue Inschrift: Hinweis auf ‚Friends‘ verschwunden

Matthew Perry - GQ MOTY - Hollywood - November 17th 2022 - Phillip Faraone - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2026, 10:00 Uhr

Matthew Perrys Grabstein trägt eine neue Inschrift: Der Hinweis auf 'Friends' ist verschwunden.

Am Grab von Matthew Perry hat sich etwas verändert: Die Gedenktafel des verstorbenen Schauspielers wurde ausgetauscht.

Dabei verschwand auch der bisher einzige direkte Hinweis auf seine berühmteste Rolle in der Kultserie ‚Friends‘. Stattdessen erinnert nun eine neue, größere Inschrift an den Schauspieler, der im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren starb. Matthew Perry wurde im Forest Lawn Memorial Park in den Hollywood Hills beigesetzt. Mehr als zwei Jahre lang blieb seine letzte Ruhestätte zunächst ohne sichtbare Grabinschrift. Erst im Januar dieses Jahres entdeckte das Magazin ‚Entertainment Weekly‘ eine Gedenktafel. Darauf standen sein vollständiger Name Matthew Langford Perry sowie sein Geburts- und Sterbedatum. Besonders auffällig war der kurze Zusatz am unteren Rand: „Geliebter Freund“. Die Formulierung war zugleich eine Anspielung auf die Serie ‚Friends‘, mit der Perry als Chandler Bing weltweit berühmt geworden war.

Mittlerweile wurde diese Tafel durch einen größeren Grabstein ersetzt. Die neue Inschrift ist vollständig in Großbuchstaben gehalten. Sie beginnt mit den Worten „RUHE JETZT“, darunter folgen Perrys vollständiger Name sowie sein Geburts- und Sterbedatum. Der bisherige Verweis auf seine Fernsehrolle ist verschwunden. Stattdessen steht dort nun: „WIR LIEBEN DICH VON GANZEM HERZEN.“

Perrys sterbliche Überreste befinden sich in einem abgeschlossenen Außenbereich des Friedhofs, der den Namen Sanctuary of Treasured Love trägt. Nur wenige Schritte entfernt liegt das Grab seines Schauspielkollegen Michael Clarke Duncan, mit dem er für die Komödie ‚Keine halben Sachen‘ vor der Kamera stand. Auch Carrie Fisher und ihre Mutter Debbie Reynolds haben dort eine gemeinsame Grabstätte. Zu den weiteren bekannten Persönlichkeiten, die in diesem Bereich beigesetzt wurden, gehören Bette Davis, Liberace, Ronnie James Dio und Freddie Prinze.