Stars Matthew Rhys: Die Vaterschaft macht ihn emotionaler

Bang Showbiz | 09.03.2025, 14:00 Uhr

Matthew Rhys erzählte, dass er „viel leichter weint“, jetzt wo er Vater geworden ist.

Der 50-jährige Schauspieler, der mit seiner Partnerin Keri Russell den Sohn Sam (8) hat, verriet, dass ihm die Elternschaft dabei half, sich auf seine neue Rolle in ‚Hallow Road‘ vorzubereiten.

In dem neuen Film spielt der Star einen besorgten Vater, der in einem Wettlauf gegen die Zeit seiner Tochter nach einem Autounfall helfen muss. Rhys verkündete, dass er die Gefühle seiner Figur als Vater sehr gut verstehen könne. Der Darsteller erklärte in einem Gespräch mit ‚People‘: „Ich denke, wenn man erst einmal Eltern wird und sich diese Gedanken erlaubt … der Gedanke, dass ein Kind das durchmachen muss, was in dem Film passiert, das ist entsetzlich.“ Matthew fügte hinzu, dass er als Vater viel schneller und aus „Gründen, die er nicht kenne“, weinen würde. Der Prominente sagte: „Ich weine heutzutage viel leichter, seit ich Vater geworden bin, aus Gründen, die ich nicht kenne.“ Der ‚Americans‘-Star hat zudem Keris zwei Kinder River (17) und Willa (12) großgezogen.