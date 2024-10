Film Maude Apatows Mutter Leslie Mann spielt in ihrem ,Poetic License’-Regiedebüt mit

Maude Apatow attends the Bones And All red carpet Venice Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2024, 16:00 Uhr

Die Mutter der Darstellerin spielt im Regiedebüt des Stars mit.

Maude Apatow hat ihre Mutter Leslie Mann für ,Poetic License‘ gecastet.

Die ‚Euphoria’-Schauspielerin, die in der erfolgreichen HBO-Serie die Rolle der Lexi Howard gespielt hat, arbeitet derzeit an ihrem Regiedebüt, dessen Drehbuch von Raffi Donatich stammt.

Berichten von ,Deadline´ zufolge hat Maude ihre Mutter neben dem ,No Hard Feelings‘-Schauspieler Andrew Barth Feldman, Philip Seymour Hoffmans Sohn Cooper und dem ,The Last of Us‘-Star Nico Parker mit an Bord geholt. Der neue Film wird das erste Projekt sein, das für Jewelbox Pictures produziert wird, die Produktionsfirma, die der 26-jährige Star in diesem Jahr mit ihrer Freundin und langjährigen Mitarbeiterin Olivia Rosenbloom gründete. Die Geschichte des kommenden Films handelt von der ehemaligen Therapeutin Liz, deren Kinder bald aus dem Haus ausziehen. Ihr Leben nimmt eine schwierige Wendung, als zwei unzertrennliche beste Freunde und College-Studenten Sam und Ari damit anfangen, um ihre Zuneigung zu kämpfen, was ihre Freundschaft belastet. Bisher gibt es noch keine Informationen darüber, welche Rollen die Schauspieler spielen werden. Apatow, deren Vater Judd Apatow ist, ist vor allem für ihre Rolle in ,Euphoria’ bekannt, aber hat zuvor auch in Ryan Murphys ,Hollywood’ und in ,Other People’, ,Immer Ärger mit 40’ und ,Beim ersten Mal’ mitgewirkt.