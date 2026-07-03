Film Maui-Star Dwayne Johnson: ‚Moana 3‘ ist in Arbeit

Dwayne Johnson, AKA The Rock, at the Hollywood Walk of Fame - Getty - April 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 19:00 Uhr

Dwayne Johnson hat bestätigt, dass ein dritter Animationsfilm der 'Moana'-Reihe in Arbeit ist.

‚Moana 3‘ befindet sich in Entwicklung, wie Dwayne Johnson verraten hat.

Der 54-jährige Schauspieler lieh dem gestaltwandelnden Halbgott Maui bereits im Animationsfilm von 2016 sowie in dessen Fortsetzung von 2024 seine Stimme. Für Disneys kommende Realverfilmung, die im deutschen den Titel ‚Vaiana‘ trägt, kehrt er ebenfalls in die Rolle zurück – doch das wird nicht das letzte Mal sein, dass er seinen beliebten Charakter verkörpert.

Während einer Pressekonferenz in Brasilien zur Promotion von ‚Moana‘ sagte er laut ‚Variety‘: „Ja, wir haben über ‚Moana 3‘ gesprochen, ja. Aber zuerst kommt die Realverfilmung von ‚Moana‘, die lassen wir erst einmal erscheinen. Wir haben die großartigen Jared Bush und Dana Ledoux Miller als Autoren … sie werden auch ‚Moana 3‘ schreiben.“

Obwohl Moana in der Realverfilmung von Catherine Laga’aia gespielt wird, berichtet ‚Variety‘, dass Auli’i Cravalho für den dritten Animationsfilm wieder als titelgebende Heldin zurückkehren wird. Die Songs für den ersten Film stammen von Lin-Manuel Miranda, während Abigail Barlow und Emily Bear die Musik für ‚Moana 2‘ schrieben. Wer den Soundtrack für den dritten Animationsfilm komponieren wird, ist bislang jedoch noch nicht bekannt.

Unterdessen gab Dwayne kürzlich zu, dass seine Kinder ziemlich überrascht waren, als sie ihn zum ersten Mal als Maui sahen. Der ehemalige WWE-Star, der mit seiner Ex-Frau Dany Garcia die 24-jährige Simone sowie mit seiner Ehefrau Lauren Hashian die zehnjährige Jasmine und die achtjährige Tiana hat, hat sich bereits für zahlreiche Rollen äußerlich verwandelt. Doch seine Familie fand es besonders „verstörend“, ihn mit langen, wallenden Haaren zu sehen. Im Gespräch mit E! News sagte er: „Als sie mich zum ersten Mal als Maui gesehen haben, meinten sie nur: ‚Oh …‘ Für ungefähr zehn Minuten war das ziemlich befremdlich für sie. Mich überhaupt mit Haaren zu sehen – und ich verstehe das, es sind wirklich viele Haare.“