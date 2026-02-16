Stars Maya Hawke hat geheiratet

Maya Hawke - December 2023 - Avalon - Maestro Photo Call BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 09:00 Uhr

Maya Hawke und Christian Lee Hutson haben sich offiziell das Ja-Wort gegeben.

Die 27-jährige ‚Stranger Things‘-Darstellerin und der 35-jährige Singer-Songwriter haben am Samstag (14. Februar) in New York City in einer romantischen Valentinstagshochzeit den Bund fürs Leben geschlossen.

Auf Fotos, die ‚People‘ vorliegen, ist Hawke in einem klassischen weißen Brautkleid mit Wintermantel zu sehen, während Hutson sich für einen zeitlosen Smoking entschieden hat, um ihren großen Tag zu feiern. Neben Mayas Eltern, den Hollywoodstars Ethan Hawke und Uma Thurman, standen auch ihre ‚Stranger Things‘-Co-Stars Natalia Dyer, Joe Keery, Sadie Sink, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo und Charlie Heaton auf der Gästeliste.

Die Beziehung des Paares ist seit langem mit ihrem kreativen Leben verflochten. Hutson bestätigte ihre Verlobung letztes Jahr, als er über seinen Song ‚Carousel Horses‘ sprach und verriet, dass er den Track zusammen mit seiner „Verlobten“ Maya geschrieben hatte. Ihre musikalische Zusammenarbeit setzte sich bis ins Jahr 2024 fort, als Hutson auf Hawkes Album ‚Chaos Angel‘ zu hören war.

Das Paar wurde zum ersten Mal 2023 in Verbindung gebracht, nachdem es zusammen in New York City gesichtet worden war. Die beiden waren schon lange befreundet, bevor sie eine romantische Beziehung eingingen. Hawke erzählte zuvor in der ‚Zach Sang Show‘ über ihre Beziehung zu einem Freund: „Ich kann es nur wärmstens empfehlen, sich mit Freunden zu verabreden. Es ist das Beste. Sie kennen dich, sie verstehen, dass du ein Mensch bist, der sich mit anderen Menschen verabredet hat, die sich mit ihnen verabredet haben. Der Gefühle hat und ein lebender, atmender Mensch ist und nicht nur ein Stück Papier, auf das man das Bild der perfekten Freundin projizieren kann.“