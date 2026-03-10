Film ‚Ein klarer Mangel an Klasse‘: Quentin Tarantino kontert Rosanna Arquette nach Kritik am N-Wort

Quentin Tarantino wins Golden Globe January 2020 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 18:00 Uhr

Quentin Tarantino kontert Rosanna Arquette nach Kritik am N-Wort.

Quentin Tarantino hat auf Rosanna Arquette zurückgeschlagen, nachdem sie die „rassistische und unheimliche“ Verwendung des N-Worts in ‚Pulp Fiction‘ kritisiert hatte.

Die 66-jährige Schauspielerin, die in dem Film von 1994 die Rolle der Jody spielte, hatte kürzlich infrage gestellt, warum dem Regisseur eine Art „Freifahrtschein“ gegeben worden sei, den beleidigenden Begriff in seinen Werken zu verwenden. Tarantino deutete jedoch an, dass die Kritik vor allem aus dem Wunsch nach Publicity entstanden sei. Der berühmte Filmemacher schrieb in einer Erklärung: „Ich hoffe, die Aufmerksamkeit, die du jetzt bekommst – nachdem 132 verschiedene Medien über dich schreiben und dein Foto drucken – war es wert, mich und einen Film zu respektlos zu behandeln, von dem ich mich sehr gut erinnere, dass du begeistert warst, daran beteiligt zu sein. Aber nachdem ich dir einen Job gegeben habe und du das Geld angenommen hast, den Film aus – wie ich vermute – sehr zynischen Gründen schlechtzumachen, zeigt einen klaren Mangel an Klasse, ganz zu schweigen von Ehre.“

Arquette hatte behauptet, Tarantinos Verwendung des N-Worts in dem Film – in dem auch John Travolta, Samuel L. Jackson und Uma Thurman mitspielen – sei eher „rassistisch und unheimlich“ als „Kunst“. Die ‚Desperately Seeking Susan‘-Darstellerin sagte der Zeitung ‚The Sunday Times‘: „Er ist ikonisch, auf vielen Ebenen ein großartiger Film. Aber persönlich habe ich genug vom Gebrauch des N-Worts – ich hasse es. Ich kann nicht verstehen, dass ihm [Tarantino] ein Freifahrtschein gegeben wurde. Das ist keine Kunst, das ist einfach rassistisch und unheimlich.“

Rosanna ist nicht die einzige, die Tarantinos Umgang mit dem Wort kritisiert hat. Auch Spike Lee prangerte dessen „übermäßige Verwendung“ in dem Film ‚Jackie Brown‘ aus dem Jahr 1997 an. Damals sagte er: „Ich habe definitiv ein Problem mit Quentin Tarantinos übermäßigem Gebrauch des N-Worts. Und fürs Protokoll: Ich habe nie gesagt, dass er das Wort nicht benutzen darf – ich habe es selbst in vielen meiner Filme verwendet – aber ich glaube, dass bei ihm etwas nicht stimmt.“