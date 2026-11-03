Film Mckenna Grace hofft, sich ihre Begeisterung für die Schauspielerei zu bewahren

Mckenna Grace - Getty - 2024 - iHeartRadio Jingle Ball 2024 Presented By Capital One BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2026, 11:00 Uhr

Der 'Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping'-Star will auch in Zukunft weiter vor der Kamera stehen.

Mckenna Grace hofft, dass sie sich ihre Leidenschaft für die Schauspielerei auch in Zukunft bewahren kann.

Die 20-jährige Schauspielerin steht bereits seit ihrer Kindheit vor der Kamera und wünscht sich, dass sie in ihren Dreißigern noch genauso viel Freude an ihrem Beruf hat. Ihre Karriere begann sie unter anderem mit einer Rolle in der Disney-XD-Serie ‚Crash and Bernstein‘. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Cosmopolitan‘ verriet sie, wo sie sich zu Beginn ihres vierten Lebensjahrzehnts sieht: „Ich hoffe, dass ich auch dann noch jeden Morgen voller Vorfreude zur Arbeit aufwache, obwohl es anstrengend ist, ich blaue Flecken bekomme und die Leute mich manchmal für Dinge hassen, auf die ich keinen Einfluss habe.“

Grace sei dankbar, dass sie auch nach 15 Jahren im Geschäft noch immer so empfinde. Deshalb hoffte sie, dass sich daran auch nach 25 Jahren nichts geändert habe. Aktuell spielt die Darstellerin in ‚Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping‘ gleich zwei Rollen: Sie verkörpert Maysilee Donner und deren Schwester Merrilee Donner. Für Grace ist die Beteiligung an dem erfolgreichen Filmfranchise etwas ganz Besonderes. Sie sei schon lange ein großer Fan der Reihe gewesen und habe sich intensiv mit der Welt von Panem beschäftigt. „Ich hatte ein riesiges ‚Die Tribute von Panem‘-Poster. Außerdem habe ich mir Pfeil und Bogen besorgt, damit ich wie Katniss sein konnte“, verriet sie.

Als sie am Set Regisseur Francis Lawrence traf, habe Grace ihm begeistert erklärt: „Mann, ich habe diese Filme schon eine Million Mal gesehen und die Bücher genauso oft gelesen. Ich habe diese Füllhörner bearbeitet. Jetzt selbst von meinem Podest aus auf das Füllhorn zuzurennen, fühlt sich für mich einfach unwirklich an.“ Auch ihre Figur Maysilee liegt Grace am Herzen. Sie werde ihrer Meinung nach häufig falsch eingeschätzt und habe zwar eine scharfzüngige Seite, besitze aber zugleich ein gutes Herz. „Die Menschen, die sie liebt, liegen ihr am Herzen“, betonte sie.

Für ihre Rolle bereitete sich Grace mehrere Wochen lang körperlich vor. Dennoch unterschätzte sie, wie anstrengend die Dreharbeiten tatsächlich werden würden. Gegenüber ‚People‘ räumte die Schauspielerin ein, dass sie nicht auf das tägliche Ausdauertraining am Set vorbereitet gewesen sei. Nachdem sie vor Drehbeginn einige Wochen im Fitnessstudio trainiert und ein umfassendes Trainingsprogramm absolviert habe, habe sie ihrem Trainer erklärt: „So viel Cardio werde ich ganz bestimmt niemals brauchen. Das ist doch absurd!“ Rückblickend habe sich jedoch gezeigt, dass das keineswegs übertrieben gewesen sei.