Film Mckenna Grace warnt ‚Die Tribute von Panem‘-Fans vor ‚düsterem‘ Prequel

Mckenna Grace - 98th Annual Oscars - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2026, 14:00 Uhr

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping star Mckenna Grace has opened up about the new movie.

Mckenna Grace hat eine ernste Warnung für die Fans von ‚Die Tribute von Panem‘.

Das kommende Prequel ‚Sunrise on the Reaping‘ soll ebenso düster sein wie die Buchvorlage von Suzanne Collins aus dem Jahr 2025. Grace übernimmt in dem neuen Film gleich zwei Rollen: Sie spielt Maysilee Donner, den weiblichen Tribut aus Distrikt 12, sowie deren Zwillingsschwester Merrilee. Gegenüber dem Magazin ‚SFX‘ sagte sie: „Es gibt nichts zu beschönigen – es ist ein sehr düsteres und unglaublich trauriges Buch, und der Film ist ganz ähnlich.“

Regisseur Francis Lawrence habe immer wieder betont, dass sowohl der Roman als auch die Verfilmung einen wichtigen gesellschaftlichen Appell enthielten. „Ich hoffe, dass sie die Menschen dazu bringen, darüber zu sprechen, für das einzustehen, woran man glaubt – selbst wenn man noch jung ist und sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befindet“, ergänzte Grace.

Besonders begeistert ist die Schauspielerin von der Vielschichtigkeit ihrer Figur. „Ich liebe Maysilee. Ich liebe ihre Entschlossenheit und ihre Wut auf das Kapitol. Ich mag ihren schlagfertigen Humor, aber auch ihre Freundlichkeit“, verriet die 20-Jährige. „Ich mag ihr Gespür für Mode und ihre Kritik an den Entscheidungen anderer.“ Maysilee sei eine ebenso unterhaltsame wie komplexe Persönlichkeit.

Neben dem ‚Die Tribute von Panem‘-Prequel steht für Grace bereits das nächste große Projekt an. In Netflix‘ kommender Serie ‚Scooby-Doo: Origins‘ wird sie Daphne spielen. Über die Handlung durfte sie noch nichts verraten, bestätigte aber, dass sie in der Serie rote Haare habe und derzeit auch privat auffallend viel Lila trage. „Aber genau wie bei ‚Die Tribute von Panem‘ versuchen wir auf jeden Fall, den Originalen und den ursprünglichen Versionen dieser Figuren sowie den damaligen Darstellern Tribut zu zollen“, fügte Grace hinzu. Dass sie an beiden Produktionen mitwirken dürfe, sei für sie „aufregend und verrückt“.