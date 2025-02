Stars Megan Fox: Baby steht nach Trennung von Machine Gun Kelly an erster Stelle

Megan Fox will sich ausschließlich auf ihre Schwangerschaft konzentrieren.

Die US-Schauspielerin erwartet derzeit ihr viertes Kind, das erste mit ihrem Ex-Verlobten Machine Gun Kelly, von dem sie sich nach einer turbulenten On-Off-Beziehung getrennt hatte. Laut einem Insider ist die 38-Jährige entschlossen, sich auf ihr ungeborenes Baby zu konzentrieren, anstatt auf das Drama in ihrem Liebesleben.



"Sie haben viele Jahre lang versucht, die Dinge zum Laufen zu bringen. Es war anstrengend für Megan", enthüllt der Vertraute gegenüber People'. "Sie ist jetzt fertig mit ihm. Sie will sich jetzt nur noch auf das Baby und ihre Jungs konzentrieren."



Der Hollywood-Star hat bereits Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8) mit seinem Ex-Mann Brian Austin Green. Von Machine Gun Kelly halte sich Megan seit der Trennung fern. Trotz des Liebesaus blickt die brünette Schönheit optimistisch in die Zukunft. "Sie lebt alleine und hat nicht viel Kontakt zu Machine Gun Kelly. Es geht ihr gut. Sie ist sehr aufgeregt wegen des Babys", fügt der Insider hinzu. Die Stars hatten sich 2020 bei den Dreharbeiten zum Action-Film 'Midnight in the Switchgrass' kennengelernt. Zwei Jahre später verkündeten sie ihre Verlobung – zur Hochzeit kam es allerdings nie.

Bang Showbiz | 02.02.2025, 11:35 Uhr

Die Schauspielerin soll endgültig "fertig" mit ihrem Ex sein und sich ausschließlich auf ihr Baby fokussieren.

