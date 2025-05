Stars Megan Thee Stallion: Sie verstößt gegen diese Regel auf der Met Gala

Megan Thee Stallion - May 2025 - TikTok from Met Gala - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 11:00 Uhr

Die Rapperin hat ihr Handy mit auf die Met Gala geschmuggelt.

Megan Thee Stallion hat ihr Handy mit auf die Met Gala geschmuggelt.

Die 30-jährige Rapperin, die mit bürgerlichem Namen Megan Jovon Ruth Pete heißt, besuchte die jährliche Veranstaltung in New York City in einem maßgeschneiderten silbernen Paillettenkleid und einem weißen Pelzmantel, widersetzte sich aber den Regeln der Veranstaltung bezüglich Handys und nahm ein Video für die sozialen Medien auf.

In dem Video, das auf TikTok gepostet wurde, sagte sie: „Wir sollen unsere Handys nicht dabei haben, aber wir machen es [trotzdem]. Ich habe mein Telefon reingeschmuggelt!“ Die ‚Black-ish‘-Darstellerin Tracee Ellis Ross tauchte im Hintergrund auf, wo sie erklärte: „Wir dürfen unsere Telefone nicht dabei haben. Aber wir tun es trotzdem!“

Die gesamte Veranstaltung wurde von der legendären Vogue-Redakteurin Anna Wintour organisiert, die im vergangenen Jahr erklärte, sie habe das Handyverbot verhängt, weil sie „wunderbare Gespräche“ führen, ohne das Bedürfnis zu haben, ständig Fotos zu machen.

In der ‚Today‘-Show sagte sie: „Es ist oft wunderbar zu hören, wenn die Leute nach dem Essen sagen: ‚Oh, wir hatten die wunderbarsten Gespräche‘. Das ist also die Idee, dass das Leben auch ohne ein Foto auf dem Handy existieren kann.“