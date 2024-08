Stars Meghan: Ihre Bekanntheit gibt ihr Macht

Meghan, Duchess of Sussex

Bang Showbiz | 29.08.2024, 12:44 Uhr

Die Herzogin von Sussex will ihre weltweite Plattform nutzen, um Dinge zu verändern.

Herzogin Meghan will ihre Bekanntheit nutzen, um „starke Dinge“ zu tun.

Die 43-jährige Ex-Schauspielerin entschloss sich nach der Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 dazu, ihre Filmkarriere vorerst auf Eis zu legen. Nachdem das Paar zwei Jahre später auch seine royalen Pflichten offiziell abgegeben hatte, widmete sich Meghan verschiedenen anderen Projekten. Zuletzt investierte die zweifache Mutter unter anderem in eine Handtaschenkollektion der Marke ‚Cesta Collective‘. Mit ihrer weitreichenden Plattform will sie in Zukunft vermehrt kleinere Labels unterstützen. Im Interview mit der ‚New York Times‘ sagte Meghan über ihre Pläne: „Ich habe viel Zeit auf Google verbracht, um kleinere Marken zu suchen. Während andere online nach Dingen suchen oder etwas lesen, versuche ich großartige neue Designer zu finden, insbesondere aus verschiedenen Regionen. Wenn ich weiß, dass es internationale Aufmerksamkeit geben wird oder man auf jedes Detail achtet, das ich trage oder nicht trage, dann unterstütze ich Designer, mit denen ich gut befreundet bin, oder kleine aufstrebende Marken, die noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben. Das ist eines der stärksten Dinge, die ich tun kann, und dabei geht es zum Beispiel nur um einen Ohrring.“

Vor kurzem gründete Meghan außerdem ihre eigene Lifestyle-Marke ‚American Riviera Orchard‘. Mit dem bisherigen Erfolg des Projekts scheint die ehemalige ‚Suits‘-Darstellerin offenbar ziemlich zufrieden. Ein Insider verriet dazu im Gespräch mit ‚Us Weekly‘: „Die Einführung von ‚American Riviera Orchard‘ hatte bereits einen starken Start. […] Meghan ist sehr zufrieden mit dem frühen Interesse.“