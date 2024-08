Stars Meghan Markle: Sie hat ihre Kinder als Schmuckstück dabei

Prince Harry And Meghan Markle - Colombia - August 16th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2024, 08:00 Uhr

Meghan, Herzogin von Sussex, hat ihren Kindern auf ihrer Kolumbien-Reise Tribut gezollt, indem sie eine Halskette mit ihren Namen trug.

Die 42-Jährige hat mit ihrem Ehemann Prinz Harry (39) Sohn Archie (5) und die dreijährige Tochter Lilibet. Gerade war sie mit dem Royal auf einer viertägigen Reise in Kolumbien unterwegs, bei der sie unter anderem Schulen besuchte. Fans haben jetzt gesehen, dass Meghan ihre eigenen Kinder dabei ganz nah am Herzen trug, nämlich in Forme eines „Imperial Disc Pendant“ von Ariel Gordon Jewellery, personalisiert mit den Namen Archie und Lilibet.

Harry und Meghan schauten am Samstag (17. August) in einer Schule vorbei, wo das Paar an einem Trommelkreis und traditionellen Tänzen teilnahm. Meghan hat die Halskette schon früher getragen, zum Beispiel bei einem Mittagsausflug mit Freunden im August letzten Jahres. Zuvor hatte sie ihren Sohn 2019 in Wimbledon mit einer Halskette mit dem Buchstaben ‚A‘ geehrt, Monate nachdem ihr Sohn geboren worden war. Meghan besitzt auch Halsketten mit den Sternzeichen ihrer beiden Kinder, die sie während eines Videodrehs anlässlich ihres 40. Geburtstags trug. Die Herzogin hat auch Harrys verstorbene Mutter Prinzessin Diana während ihres Besuchs in Kolumbien gewürdigt, indem sie die Schmetterlingsohrringe der verstorbenen Prinzessin trug.