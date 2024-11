Blick hinter die Kulissen „Mein Name ist Otto“: Doku über Otto Waalkes erscheint noch 2024

Otto Waalkes spricht in "Mein Name ist Otto" selbst über sein künstlerisches Leben. (lau/spot)

SpotOn News | 29.11.2024, 16:37 Uhr

Dieser neue Dokumentarfilm dürfte Fans von Komiker-Legende Otto Waalkes begeistern: "Mein Name ist Otto" erscheint noch 2024 bei Amazons Streamingdienst.

Seit unfassbar anmutenden sechs Jahrzehnten begeistert Komiker und Multitalent Otto Waalkes (76) das deutsche Publikum. Dem Leben und Schaffen des "Friesenjung" widmet sich nun der neue Dokumentarfilm "Mein Name ist Otto". Die Doku "zeigt den legendären Ostfriesen Otto Waalkes von einer völlig neuen Seite und nimmt die Zuschauer:innen mit auf eine außergewöhnliche Reise durch sein Leben", heißt es vorab zu dem Projekt vonseiten Prime Video. Am 30. Dezember und damit noch in diesem Jahr wird die Doku bei Amazons Streamingdienst zum Abruf zur Verfügung stehen, wie heute durch eine Mitteilung bekannt wurde.

"Mein Name ist Otto": Einmaliger Blick hinter die Kulissen

Otto Waalkes kommt in "Mein Name ist Otto" selbst vor der Kamera zu Wort und "kommentiert die Stationen seiner Karriere". Auch erhielt das Film-Team Einblick hinter die Kulissen und Waalkes' Leben hinter der Bühne sowie bei der Vorbereitung von Auftritten. Freunde und Wegbegleiter werden daneben ebenfalls zu Wort kommen. Dazu gibt es "exklusives Archivmaterial" zu sehen.

Gerade im vergangenen Jahr erreichte Otto Waalkes einmal mehr neue Karrierehöhepunkte. So kletterte der Song "Friesenjung", den er gemeinsam mit dem Rapper Ski Aggu (27) und Joost Klein (27) neu veröffentlichte, auf Platz eins der Deutschen Single-Charts – was Otto zuvor noch nie erreicht hatte. Sein Buch "Ganz große Kunst, 75 Meisterwärke" schaffte es zudem an die Spitze der Sachbuchbestsellerliste.

"Mein Name ist Otto" soll nun "die märchenhafte Geschichte eines schmächtigen Ostfriesen" erzählen, "der trotz minimaler Start-Chancen eine einmalige Karriere hingelegt hat". Waalkes habe dabei "stets seinem Bauchgefühl vertraut". Neben Highlights und komischen Momenten wird der Film jedoch auch "die Ängste eines Mannes" zeigen, "der bis heute fest damit rechnet, dass seine Glückssträhne eines Tages enden könnte", heißt es weiter in der Ankündigung.