Stars Mel B rechnete bei ihrer Hochzeit nicht mit den restlichen Spice Girls

Mel B and Rory McPhee - wedding - Avalon - July 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin gab ihrem Beau endlich das Jawort und freute sich dabei über die Anwesenheit zweier ihrer Bandkolleginnen.

Mel B „hatte nicht damit gerechnet“, dass eine ihrer Spice-Girls-Kolleginnen zu ihrer Hochzeit erscheinen würde.

Die 50-jährige Sängerin gab im Juli ihrem Partner Rory McPhee in der Londoner St. Paul’s Cathedral das Jawort und feierte im August noch eine dreitägige zweite Zeremonie im Selman Marrakech in Marokko. Während Emma Bunton bei der Londoner Trauung dabei war und Mel C nach Marokko reiste, gesteht Mel B nun, wie überrascht und glücklich sie über deren Anwesenheit war, da sie eigentlich nicht geglaubt hatte, dass überhaupt jemand von der Kultband kommen würde. Gegenüber der ‚New York Post‘ sagte sie: „Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass eine von ihnen kommt, weil es eine sehr intime, private Sache war und ich weiß, dass alle beschäftigt sind. [Victoria Beckham] hatte viel zu tun und schickte mir viele Geschenke, [Geri Horner] war mit der Formel 1 unterwegs. Alle machen gerade ihr eigenes Ding. Sie haben mir alle liebe Grüße geschickt und wir hatten schöne FaceTimes, aber ich dachte nicht, dass jemand auftaucht. Als Emma und Mel C dann da waren, war ich völlig baff.“

Wer letztlich zugesagt hatte, erfuhr Mel B erst vor Ort, denn die Gästeliste überließ sie bewusst ihrem Mann: „Ich wollte nicht mit der Gästeliste überhäuft werden. Ich meinte nur: ‚Rory, mein ADHS brennt durch, ich kümmere mich noch um mein Kleid. Hier ist die Liste der Leute, die ich gerne dabeihaben möchte. Mach du den Rest.'“ Als besonderen Ort für die zweite Hochzeit wählte sie Marokko, da sie dort ihren letzten Urlaub mit ihrem Vater verbrachte, bevor er 2017 starb: „Es ist ein sehr besonderer Ort für mich.“ Besonders gefreut habe sich Mel B, dass Mel C gemeinsam mit ihrem Freund Chris Dingwall nach Marrakech kam. Gegenüber ‚HELLO!‘ Erklärte sie: „Wir hatten die beste Zeit und sind völlig ausgeflippt, als ‚Holler‘ gespielt wurde. Meine Familie liebt sie, und dieses Wochenende mit ihr und ihrem wunderbaren Partner zu teilen, war etwas ganz Besonderes.“

Für die Feier trug Mel B ein transparentes rotes Kleid von Justin Alexander, an dem sechs Menschen über 850 Stunden mit Handperlenstickereien gearbeitet hatten, kombiniert mit einem marokkanisch inspirierten Kathedralenschleier. „Als die Sonne unterging, wollte ich wie eine schwebende Meerjungfrau aussehen – eine feurig rote, leidenschaftliche – in rubinroten Diamanten gleitend. Marokko hat dieses leidenschaftlich-spirituelle Rot.“