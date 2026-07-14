Stars Mel B verrät, warum sie immer zu spät kommt

Mel B - November 2025 - Famous - The Beauty Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2026, 14:00 Uhr

Mel B verrät, warum sie immer zu spät kommt.

Spice-Girls-Star Mel B kommt nach eigener Aussage häufig zu spät, weil sie „kein Zeitgefühl“ habe.

Die 51-jährige Sängerin erhielt erst in ihren Vierzigern die Diagnose ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung). Sie ist überzeugt, dass dies ihre häufige Unpünktlichkeit erklärt, da ihr Gehirn „auf so vielen Ebenen anders funktioniert“. Der Zeitung ‚The Telegraph‘ sagte sie: „Ich habe ADHS, deshalb habe ich kein Zeitgefühl. Erst in meinen Vierzigern wurde bei mir ADHS und auch Legasthenie diagnostiziert. Ich wünschte, ich hätte das schon in der Schulzeit gewusst. Jetzt verstehe ich, dass mein Gehirn auf so vielen Ebenen anders arbeitet – einschließlich des Umgangs mit Zeit.“ Mel erklärte weiter, warum sie oft zu spät kommt: „Wenn jemand sagt: ‚Wir müssen in 30 Minuten los‘, denke ich, dass ich in dieser Zeit noch ein Bad nehmen, das Ende einer Netflix-Serie schauen, meinen Hund pflegen und ein bisschen meditieren kann. Menschen, die mich gut kennen, wissen inzwischen, dass sie mich sanft daran erinnern müssen, mich zu beeilen. Aber insgeheim gefällt es mir ein wenig, kein Zeitgefühl zu haben.“

In dem Interview sprach Mel B auch darüber, dass sich ihr Leben seit ihrem 50. Geburtstag nicht grundlegend verändert habe. Sie betonte, dass sie stolz darauf sei, älter zu werden. Sie sagte: „Die Leute sprechen oft so, als wäre mit 50 alles vorbei. Das ist es nicht. Ich bin verdammt stolz darauf, 51 zu sein. Es ist einfach der Beginn eines neuen Kapitels. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Leben mit dem Alter besser wird. Mit den Jahren kommen Erfahrung und Weisheit, und man macht sich viel weniger Gedanken darüber, was andere denken.“

Zuletzt hatte Mel B für Schlagzeilen gesorgt, nachdem Gerüchte über einen Streit mit ihrer ehemaligen Spice-Girls-Kollegin Geri Horner aufgekommen waren. Geri hatte zum 30-jährigen Jubiläum der Debütsingle ‚Wannabe‘ ein Gruppenfoto auf Instagram veröffentlicht und dabei alle Spice Girls markiert, außer Mel B. Zwar war Mel Bs Name im Beitrag erwähnt, ein Instagram-Tag fehlte jedoch. Einige Fans spekulierten daraufhin, dass Geri sie möglicherweise blockiert habe, da die beiden Sängerinnen nicht mehr in den ‚Folgt‘-Listen des jeweils anderen erscheinen. Melanie C wies die Gerüchte über einen Streit jedoch indirekt zurück. Bei den Nordoff and Robbins Silver Clef Awards in der Londoner Royal Albert Hall sagte sie am Donnerstag (09. Juli) gegenüber der BBC: „Gestern war ein sehr emotionaler Tag. Wir alle stehen natürlich in Kontakt miteinander, alle Mädchen. Wir sind sehr dankbar füreinander und respektieren uns gegenseitig.“