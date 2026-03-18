Stars Mel B verrät, wie die Wechseljahre ihre Gesundheit ’stark belastet‘ haben

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2026, 18:00 Uhr

Mel B verrät, wie die Wechseljahre ihre Gesundheit 'stark belastet' haben.

Mel B hat offen darüber gesprochen, wie sehr die Wechseljahre ihre Gesundheit beeinflusst haben.

Die 50-jährige Spice Girls-Ikone ist Markenbotschafterin für die Menopause-Reihe von ‚Revive Collagen‘ geworden und reflektierte ihre eigenen Erfahrungen mit dem natürlichen Ende des Menstruationszyklus, das meist zwischen 45 und 55 Jahren eintritt. Im Gespräch mit der ‚Daily Mail‘ sagte sie: „Ich habe meine eigene Reise durch die Wechseljahre hinter mir. Hitzewallungen, Nachtschweiß. Dann ist dir kalt, dann vergisst du, warum du nach unten gegangen bist, dann gehst du wieder hoch – und es hört einfach nicht auf. Mein Gott, das zehrt an einem. Ich glaube, es gibt etwa 48 Symptome. Ich habe so gut wie alle irgendwann gehabt.“

Zu den typischen Symptomen gehören Hitzewallungen, Schlafprobleme, Reizbarkeit, Angstzustände, geringes Selbstwertgefühl, Konzentrationsprobleme und Herzklopfen. Die Sängerin, bekannt durch den Spice-Girls-Hit ‚Wannabe‘, rief Frauen dazu auf, sich gut zu informieren: „Deshalb ist es wichtig, dass wir uns selbst weiterbilden, denn wir Frauen müssen die Kontrolle darüber übernehmen. Wir sollten uns selbst gerecht werden und es uns einfacher machen, oder?“

Diese Woche sorgte Mel B außerdem für Aufsehen, als sie ein Video von sich in einem sehr freizügigen Bikini veröffentlichte, in dem sie Richtung Meer läuft. Dazu schrieb sie auf Instagram: „Es ist Montag und ich laufe weg vorm Lärm. Also wenn du mir genau das bringst, kannst du mich mal!“ Der kryptische Post folgt auf Berichte, wonach die geplante 30-jährige Jubiläums-Reunion der Spice Girls abgesagt wurde, da die Gruppe – zu der auch Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell-Horner und Victoria Beckham gehören – ihre Pläne nicht rechtzeitig umsetzen konnte. Mel C zeigte sich dennoch optimistisch und sagte: „Nein, es gibt aktuell keine Reunion. Wir stehen aber ständig in Kontakt. Wir wollen etwas machen – wer weiß, wann. Aber ich bleibe optimistisch und hoffe, dass ihr uns irgendwann wieder zusammen sehen werdet.“