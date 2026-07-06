Stars Mel B würdigt ihren Ehemann mit emotionalem Hochzeitstags-Post

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 11:00 Uhr

Mel B würdigt ihren 'wunderbaren und umwerfenden' Ehemann mit einem emotionalem Hochzeitsjubiläums-Post.

Mel B hat ihren ersten Hochzeitstag mit Rory McPhee zum Anlass genommen, ihrem „wunderbaren, liebevollen und umwerfenden“ Ehemann eine rührende Liebeserklärung zu machen.

Der Spice-Girls-Star veröffentlichte auf Instagram Fotos von ihrer Hochzeit am 6. Juli 2025 und schrieb dazu: „Wow, genau vor einem Jahr habe ich den unglaublichsten, liebevollsten und schönsten Mann im ganzen Universum geheiratet. Wenn ich mir diese Fotos ansehe, die unseren Hochzeitstag festgehalten haben, steigen mir warme Tränen der Freude in die Augen.“ Mel fügte hinzu, dass „Gott einen Plan hatte, von dem ich nichts wusste“, und gab zu, dass sie sich zunächst mit aller Kraft dagegen gewehrt habe. Sie schrieb weiter: „Aber du, Rory – meine große Liebe – hast mir Schritt für Schritt gezeigt, was wahre Liebe ist und wie sie sich anfühlt. Obwohl ich dich immer wieder von mir weggestoßen habe, wusstest du tief im Inneren immer, dass wir füreinander bestimmt sind.“

Die 51-jährige Sängerin beendete ihren Beitrag mit den Worten, sie könne „nicht glücklicher sein“ als mit ihrem Ehemann. Sie schrieb: „Ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können. Du bist mein Ein und Alles.“ Unter dem Beitrag gratulierten zahlreiche Freunde und Fans. Model Daisy Lowe kommentierte: „Alles Gute zum Hochzeitstag, ihr Turteltauben!“ Ein weiterer Nutzer schrieb: „Herzlichen Glückwunsch euch beiden zum Hochzeitstag! Ihr seid ein wunderschönes Paar!“ Ein anderer kommentierte: „Alles Gute zum Hochzeitstag! Ich wünsche euch alles Glück der Welt!“

Rory McPhee ist Mel Bs dritter Ehemann. Zuvor war sie von 2007 bis 2017 mit Stephen Belafonte und von 1998 bis 2000 mit Jimmy Gulzar verheiratet. Sie hat drei Kinder: Phoenix aus der Ehe mit Jimmy Gulzar, Angel aus einer kurzen Beziehung mit Schauspieler Eddie Murphy sowie Madison, deren Vater Stephen Belafonte ist. Mel B hat wiederholt erklärt, während ihrer Ehe mit Belafonte Opfer von Missbrauch geworden zu sein. Gegenüber dem ‚Event Magazine‘ der ‚Mail on Sunday‘ sagte sie: „Während meiner Ehe habe ich meine Familie, meine Freunde und meinen Selbstrespekt verloren, und beinahe sogar mein Leben. So lange habe ich mich geschämt. Ich dachte, ich sei dumm und alles, was passiert ist, sei meine Schuld. Ich hatte noch nie von einer kontrollierenden oder zwangsausübenden Beziehung gehört.“ Selbst nachdem sie ihn verlassen hatte, habe sie nicht gewusst, dass so viele andere Frauen nahezu dieselbe Geschichte erzählen konnten wie sie. Erst nachdem ihr Buch erschienen war, sei ihr klar geworden, „dass emotionaler Missbrauch eine regelrechte Epidemie ist, die Millionen Menschen betrifft“. Mel B weiter: „Die Scham bringt einen dazu, still zu leiden. Aber ich schäme mich heute nicht mehr.“ Stephen Belafonte hat sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen und sie als „empörend und haltlos“ bezeichnet.