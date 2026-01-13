Musik Mel C: Spice Girls ‚müssen‘ ihren 30-jähriges Jubiläum feiern

Melanie C on The Rebecca Judd Show on Apple Music 1 - January 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2026, 18:00 Uhr

Die Sängerin ist "optimistisch", dass es anlässlich des 30-jährigen Bandjubiläums zu einer Reunion kommen wird.

Melanie C ist der Meinung, dass die Spice Girls ihr 30-jähriges Jubiläum im Jahr 2026 „feiern müssen“.

Die britische Sängerin – die zusammen mit Mel B, Emma Bunton, Geri Halliwell-Horner und Victoria Beckham Teil der ikonischen Girlgroup war – verriet, dass Pläne für eine Reunion inzwischen „greifbarer“ seien als zuvor. Bei einem Auftritt in der ‚Rebecca Judd Show‘ auf ‚Apple Music 1‘ erzählte sie: „Okay, wir sind näher dran – allein schon, weil Emma auch dafür kämpft! Wisst ihr was, ich werde hier niemanden in die Pfanne hauen. Wir alle sind so stolz, natürlich sind wir das, auf unser Vermächtnis.“ Die 52-Jährige betonte: „Es ist unglaublich. Und es sind 30 Jahre, und das müssen wir dieses Jahr auf irgendeine Weise feiern. Ich bin immer optimistisch.“

Die ‚Wannabe‘-Künstlerinnen traten zuletzt 2012 zu fünft bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London auf. 2019 waren sie ohne Victoria Beckham unterwegs, da sich die Modedesignerin auf ihre Familie und ihr Unternehmen konzentrieren wollte. Melanie C gab zu, dass sie und Mel B bei möglichen Jubiläumsplänen derzeit die treibenden Kräfte seien. Gleichzeitig spüre die Gruppe aber auch Druck, nichts „falsch“ zu machen. „Ich glaube, Mel B und ich sind die Cheerleader, und Emma ist total bei uns, aber wir alle lieben das so sehr“, plauderte sie aus. „Es ist uns unglaublich wichtig. Wir haben Angst, es auf die falsche Weise zu machen – versteht ihr, was ich meine?“

Deshalb würden sie weiter an verschiedenen Plänen arbeiten und „ständig“ miteinander reden. „Die Kommunikationswege sind offen, und wir warten einfach, bis wir uns alle auf den absolut besten Weg geeinigt haben“, erklärte die Sängerin.

Im September vergangenen Jahres hatte Victoria, bekannt als Posh Spice, angedeutet, dass sie sich eine Reunion mit ihren ehemaligen Bandkolleginnen vorstellen könnte. Die 51-Jährige besuchte damals gemeinsam mit ihrem Mann David Beckham ein Konzert der ‚Oasis Live ’25‘-Tour im Wembley-Stadion. In einem Clip markierte sie ihre Bandkolleginnen und schrieb: „Verlockend“.