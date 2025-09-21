Musik Melanie C veröffentlicht ihr neuntes Soloalbum und geht auf Tour

Melanie C - Getty - Attitude Awards - London - October 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2025, 14:00 Uhr

Das Spice Girl wird schon bald eine neue Platte auf den Markt bringen und plant bereits eine dazugehörige Konzertreise.

Melanie C steht kurz vor der Veröffentlichung ihres neunten Soloalbums, mit dem sie schon bald auf Tour gehen will.

Die 51-jährige Sängerin, die mit vollem Namen Melanie Chisholm heißt, erklärt, dass ihr neues Werk stärker als zuvor auf „elektronische Popmusik“ setzt. Gegenüber der ‚Sunday Mirror‘-Kolumne ‚No Filter‘ verriet sie: „Mein neues Album ist fertig und startklar. Auf den letzten Alben habe ich mich mehr in Richtung elektronischer Pop bewegt. Und diesmal wollte ich das noch deutlicher ausarbeiten, mit Dance-Musik und durch all das DJing, das ich gemacht habe. Ich wollte einfach Spaß haben und etwas erschaffen, das ich liebe. Das Album ist fertig, Neuigkeiten dazu folgen bald.“

Obwohl Melanie C als Teil der legendären Spice Girls Weltruhm erlangte, sei ihre Entwicklung als Künstlerin noch lange nicht abgeschlossen: „Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch lerne und wachse. Ich liebe es einfach zu singen, aufzutreten und auch als DJ tätig zu sein. Und für dieses Album wollte ich alles miteinander verbinden.“ Sie könne es kaum erwarten, die Platte live zu präsentieren.

Um bei ihrer kommende Tournee Bestleistungen abzuliefern, hält sich die Musikerin mit klaren Fitnesszielen in Form: „Bewegung ist für mich unglaublich wichtig. Ich möchte aktiv bleiben, tanzen, auftreten und die Zeit auf der Bühne so lange wie möglich genießen. Meine Schwester möchte, dass wir beim Hyrox [beliebter Indoor-Fitnesswettbewerb] mitmachen, aber dafür müsste ich ordentlich trainieren.“ Da sie diesen Sommer so beschäftigt wie nie zuvor gewesen sei und durchgehend Vollgas gegeben habe, sei einfach keine Zeit für andere Projekte gewesen.

Neben ihrem Solo-Projekt hegt Sporty Spice auch den Wunsch, sich mit ihren Spice-Girls-Kolleginnen Mel B, Victoria Beckham, Geri Halliwell-Horner und Emma Bunton zum 30-jährigen Jubiläum ihres Debüt-Hits ‚Wannabe‘ zusammenzutun. „Es muss etwas Besonderes geben, das 30 Jahre ‚Wannabe‘ würdigt“, stellte Melanie im Februar bei Apple Music 1 klar. „Einmal Spice Girl, immer Spice Girl – so fühlen wir alle. Aber wir wissen auch, dass wir anfangen müssen, jetzt konkrete Pläne zu machen.“