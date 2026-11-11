Stars Melissa Joan Hart durfte bei ‚Sabrina – Total verhext!‘ trotz Krankheit nicht fehlen

Melissa Joan Hart - September 2024 - 90s Con - Ocean Center - Florida - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 10:00 Uhr

Melissa Joan Hart durfte bei 'Sabrina – Total verhext!' trotz Krankheit nicht fehlen.

Melissa Joan Hart hat während der Dreharbeiten zu ‚Sabrina – Total verhext!‘ offenbar selbst dann vor der Kamera gestanden, wenn es ihr gesundheitlich ausgesprochen schlecht ging.

Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Sabrina Spellman in der beliebten Sitcom bekannt wurde, erinnert sich an mehrere Situationen, in denen sie trotz heftiger Beschwerden weiterarbeiten musste. Dahinter steckte auch die Angst vor möglichen beruflichen Konsequenzen. In einem Instagram-Video sprach die inzwischen 50-Jährige über ihre Erfahrungen am Set der zwischen 1996 und 2003 ausgestrahlten Serie. „Lasst uns darüber sprechen, wie oft ich während der Dreharbeiten zu ‚Sabrina‘ krank war“, begann sie. Zwei- oder dreimal habe sie einen heftigen Magen-Darm-Infekt gehabt und sich ununterbrochen übergeben müssen. Trotzdem habe sie sich kaum getraut, sich krankzumelden. „Mir wurde von einigen Leuten aus der Branche gesagt, dass Schauspielerinnen, die wegen Krankheit absagen, möglicherweise für das nächste Projekt keine Versicherung mehr bekommen könnten. Das könnte sie sogar ihre Karriere kosten“, berichtete Hart. Diese Warnungen hätten sie offenbar nachhaltig beeinflusst.

Besonders schlimm sei es während der Produktion des Finales der dritten Staffel gewesen. Die Folge trug den Titel ‚The Good, the Bad and the Luau‘ und führte Sabrina zu einem Familientreffen nach Hawaii. Dort entdeckte sie, dass jedes Mitglied der Familie Spellman einen bösen Doppelgänger hat. Sabrina musste sich schließlich ihrer Zwillingsschwester Katrina stellen. Im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ erinnerte sich Hart an die schwierigen Bedingungen während der Aufnahmen. „Ich weiß noch, dass ich bei dieser Episode auf dem Vulkan ständig kotzen musste. Ich bat unseren Chef-Grip, hinter mir zu bleiben, falls ich ohnmächtig werden und hinunterfallen sollte. Wir standen schließlich mitten in der Sonne“, erzählte sie. Gleichzeitig musste die Schauspielerin versuchen, beide Figuren glaubwürdig darzustellen. „Ich übergebe mich außerhalb des Bildes und stehe dann wieder da, um zwei Versionen von mir selbst zu spielen.“ Wenn sie die Szenen heute sehe, frage sie sich manchmal: „Oh Gott, geht es dir gut?“ Dabei denke sie an ihr jüngeres Ich zurück. Trotz dieser Strapazen verbindet Hart positive Erinnerungen mit der Episode. Noch heute teste sie bei Comic-Con-Veranstaltungen das Wissen junger Fans über die Serie. „Kennt ihr das Geheimnis der Familie Spellman?“, frage sie regelmäßig.

Ihre Karriere begann Hart bereits mit 15 Jahren als Clarissa Darling in der Nickelodeon-Serie ‚Clarissa‘. Die frühe Arbeit vor der Kamera habe sie geprägt. Gegenüber ‚People‘ erklärte sie im Februar, dass sie dadurch zwar eine starke Arbeitsmoral entwickelt und früh gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig habe ihr das Aufwachsen am Set in sozialer Hinsicht manches erschwert. Reue empfinde sie dennoch nicht. Ihre Eltern, Produzentin Paula Hart und Schauspieler William Hart, hätten großen Wert darauf gelegt, ihr eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Pfadfinderinnen-Ausflüge und gemeinsame Skiurlaube hätten dafür gesorgt, dass neben dem ungewöhnlichen Berufsalltag genügend Platz für gewöhnliche Kindheitserlebnisse blieb.