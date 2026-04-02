Stars Mia Goth ‚konzentriert sich auf ihre Tochter und ihre Karriere‘

Shia LaBeouf Mia Goth - Fury premiere london oct 14 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 10:30 Uhr

Mia Goth soll sich angesichts der Folgen von Shia LaBeoufs jüngster Festnahme auf ihre Tochter und ihre Karriere konzentrieren.

Die 32-jährige Schauspielerin und ihr Hollywood-Kollege Shia (39), die sich 2012 bei den Dreharbeiten zu ‚Nymphomaniac: Vol. II‘ kennengelernt haben, führten über mehr als ein Jahrzehnt hinweg eine On-off-Beziehung und haben eine gemeinsame Tochter namens Isabel, die 2022 geboren wurde. Shia wurde am 17. Februar in New Orleans nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten festgenommen und wegen zweifacher einfacher Körperverletzung angeklagt. Am 28. Februar wurde er erneut festgenommen, diesmal wegen eines weiteren minderschweren Falls einfacher Körperverletzung. Als Auflagen für seine Freilassung wurde ihm auferlegt, an einer Suchtbehandlung teilzunehmen, sich Drogentests zu unterziehen und eine Kaution von 100.000 Dollar zu hinterlegen.

Mia ist weiterhin bei öffentlichen Auftritten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit präsent, unter anderem zur Unterstützung der Veröffentlichung von ‚Frankenstein‘ unter der Regie von Guillermo del Toro sowie bei der 98. Oscarverleihung am 15. März. Ein Insider sagte nun gegenüber ‚People‘ über ihren Umgang mit Shias jüngster Kontroverse: „Mia richtet ihre Energie auf ihre Tochter und ihre Karriere.“ Der Bekannte fügte hinzu: „Sie weiß, was mit Shia passiert, aber sie kann nichts tun, um ihm zu helfen. Sie entscheidet sich, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die sie kontrollieren kann.“

Der Insider bezeichnete ihre Beziehung zu Shia als „eine traurige Situation“ und ergänzte: „Sie würde sich wünschen, dass sie als Familie zusammen sein könnten. Sie kümmert sich wirklich um Shia. Es war einfach keine gute Situation.“ Mia und Shia organisierten 2016 eine Art Hochzeitszeremonie, doch später bestätigten Behörden, dass die Ehe rechtlich nicht bindend war. 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt, bevor sie 2020 wieder gemeinsam mit Ringen gesehen wurden.