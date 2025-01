Film Mia McKenna-Bruce: Rolle in ,The Cry of the Guard‘

Mia McKenna-Bruce - May 2024 - Avalon - Princes Trust Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2025, 14:00 Uhr

Mia McKenna-Bruce hat sich der Besetzung von ,The Cry of the Guard‘ angeschlossen.

Die 27-jährige Schauspielerin, die letztes Jahr den BAFTA Rising Star Award gewonnen hat, ersetzt Riley Keough als eine der Hauptdarstellerinnen in dem Film der französischen Regisseurin Claire Denis. Die Geschichte spielt in einer Nacht auf einer großen Baustelle im Senegal, wo eine Gruppe von Arbeitern mit einem Mann konfrontiert wird, dessen Bruder bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände getötet wurde. Mia wird an der Seite von Matt Dillon und Isaach de Bankole in dem Film zu sehen sein, der auf dem Theaterstück ,Black Battles With Dogs‘ von Bernard-Marie Koltes basiert und von Denis, Suzanne Lindon und Andrew Litvack geschrieben wurde.

Die Schauspielerin erhielt den BAFTA-Award für ihre Leistung in Molly Manning Walkers Coming-of-Age-Drama ,How to Have Sex‘, doch sie verriet kürzlich, dass sie kurz davor war, die Schauspielerei aufzugeben, bevor sie die Rolle bekam. Sie sagte der Zeitung ,The London Standard‘: „Ich hatte viele Momente, in denen ich dachte: ,Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann’. Und selbst in dem Jahr, in dem wir ,How to Have Sex‘ gedreht haben, dachte ich: ,Ich werde es dieses Jahr machen. Und wenn nicht, dann muss ich wohl etwas anderes machen.’ Weil man das Gefühl hat, dass man immer wieder sein Bestes gibt und es sich so anfühlt, als würde einem jemand sagen, dass das nicht gut genug ist, und das ist nicht der Fall.“