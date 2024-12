Stars Michael B. Jordan: Ein Einbrecher schlich sich in sein Haus

Bang Showbiz | 22.12.2024, 15:11 Uhr

Die Polizei wurde zu Michael B. Jordans Haus gerufen, nachdem ein mutmaßlicher Eindringling in seinem Garten gesichtet worden war.

Das Sicherheitsteam des ‚Creed‘-Schauspielers rief am Mittwochnachmittag (18. Dezember) die Polizei in Los Angeles, nachdem sie einen mysteriösen Mann aus dem Vorgarten des 37-jährigen Stars eskortiert hatten. Als die Beamten eintrafen, versuchte der Verdächtige zu behaupten, er sei ein Mitglied von Michaels Sicherheitspersonal, berichtet TMZ.

Laut dem Outlet teilte Michaels Team der Polizei mit, dass sie den Mann nur entfernen wollten, und nachdem die Beamten die Informationen des Verdächtigen aufgenommen hatten, wurde er wieder freigelassen. Später beschlossen sie jedoch, Anklage zu erheben, so dass das LAPD eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattete und die Ermittler eine Untersuchung durchführen werden, bevor sie ihre Akten an die Staatsanwaltschaft weiterleiten, die eine Entscheidung über mögliche Anklagen treffen wird. Es ist nicht bekannt, dass der Mann zuvor am Haus vorbeigekommen ist. Obwohl Michael zu Hause war, als der vermeintliche Eindringling gesichtet wurde, verließ der ‚Black Panther‘-Darsteller das Haus, während die Polizei vor Ort war, und hatte keinen Kontakt zu dem Mann.

Im Jahr 2021 gab der Schauspieler und Regisseur zu, dass er mehr über die Rollen nachgedacht hatte, die er übernimmt, und darüber, wie wichtig es ist, sich für Filme wie ‚Thomas Crown Affair‘ und ‚Fahrenheit 451‘ zu engagieren, in denen Rollen zu sehen sind, die nicht speziell für schwarze Schauspieler geschrieben wurden. Er sagte dem Magazin ‚Men‘s Health UK‘: „Du nimmst diese Rollen an, die nicht speziell für dich geschrieben wurden, weil sie eine Plattform haben, und du bringst dich und deine Erfahrung in die Figur ein. Das ist das trojanische Pferd.“