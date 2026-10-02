Stars Michael Douglas enthüllt nach jahrzehntelangem Dementi ‚geheime‘ Romanze mit Kathleen Turner

Michael Douglas - Ant-Man and the Wasp Quantumania World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2026, 18:00 Uhr

Michael Douglas hat erstmals bestätigt, dass er während der Dreharbeiten zu ‚Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten‘ eine Romanze mit Kathleen Turner hatte.

Der heute 82-jährige Schauspieler und seine 72-jährige Kollegin entwickelten während der Produktion des Abenteuerfilms von 1984 Gefühle füreinander. Zu dieser Zeit lebte Douglas getrennt von seiner damaligen Ehefrau Diandra Douglas.

In einem von ‚PEOPLE‘ veröffentlichten Auszug aus seinen Memoiren ‚One Helluva Ride‘ schreibt Douglas, die Chemie zwischen ihm und Turner sei so stark gewesen, dass Zuschauer seit Jahrzehnten vermutet hätten, zwischen den beiden sei während der Dreharbeiten etwas gelaufen. Sowohl bei ‚Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten‘ als auch bei ‚Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil‘, ‚Der Rosenkrieg‘ und sogar Jahrzehnte später während gemeinsamer Pressetermine für ‚The Kominsky Method‘ hätten sie dies stets bestritten.

Die offizielle Version habe gelautet, dass sie zwar eine außergewöhnliche Chemie gehabt hätten und beide „schreckliche Flirts“ gewesen seien, ihre Beziehung aber nie darüber hinausgegangen sei. In seiner Biografie stellte Douglas nun klar: „Das war eine Lüge.“ Die Geschichte habe dazu dienen sollen, seine damalige Frau und seinen Sohn zu schützen. Diese Version hätten Turner und er der Öffentlichkeit 40 Jahre lang erzählt.

Tatsächlich hätten sie zunächst als Freunde und Co-Stars zueinandergefunden und seien schließlich ein Liebespaar geworden. Nach langen Drehtagen im Dschungel seien sie gemeinsam essen gegangen oder hätten den Abend mit anderen Mitgliedern des Teams verbracht. Später habe er sich heimlich in Turners Hotelzimmer geschlichen. Damals habe es weder Kameras in den Aufzügen noch ständig griffbereite Handys gegeben, erinnerte sich Douglas. Weder die übrigen Darsteller noch Regisseur Bob Zemeckis hätten von der Affäre gewusst. Die Situation änderte sich jedoch, als Douglas‘ Ehefrau Diandra und der gemeinsame Sohn Cameron die Dreharbeiten in Mexiko besuchten. Diandra sei misstrauisch geworden und habe Turner klargemacht, dass sie und Michael weiterhin verheiratet seien. Nach diesem Besuch beendeten Douglas und Turner ihre Beziehung.

Douglas kehrte anschließend zu seiner Ehefrau zurück. Rückblickend hält er das für einen Fehler. Er habe es damals für seinen Sohn Cameron getan, schreibt der Schauspieler, doch „wir hätten nicht wieder zusammenkommen sollen“. Nach der ersten Trennung sei die Ehe nie wieder so gewesen wie zuvor.

Turner hatte öffentlich ebenfalls stets an der bisherigen Version festgehalten, allerdings schon früher eingeräumt, dass sie sich damals eine Beziehung mit Douglas erhofft hatte. Gegenüber ‚Closer‘ sagte sie über ihre damaligen Gefühle: „Ich sehnte mich danach.“ Weil Douglas und seine Frau getrennt gelebt hätten, habe sie geglaubt, es könne für sie beide eine gemeinsame Zukunft geben.