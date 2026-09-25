Stars Sharon Stone blickt auf ihren Weg vom Sexsymbol zur engagierten Aktivistin zurück

Sharon Stone - Golden Globe Awards - January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 10:00 Uhr

Sharon Stone blickt auf ihren Weg vom Sexsymbol zur engagierten Aktivistin zurück.

Sharon Stone hat auf ihren Weg über das Hollywood-Image als „Sexsymbol“ hinaus zurückgeblickt.

Bei der diesjährigen Veranstaltung ‚Power of Women‘ des Magazins ‚Variety‘ wurde die Schauspielerin für ihr philanthropisches Engagement und ihren Einsatz für die Rechte von Frauen geehrt. Die 68-jährige ‚Basic Instinct‘-Darstellerin gehörte bei der diesjährigen Veranstaltung im Beverly Hills Hotel in Los Angeles zu den wichtigsten Preisträgerinnen. Neben ihr wurden auch Jennifer Hudson, Melissa McCarthy und die Fernsehexpertin und Produzentin Pearlena Igbokwe ausgezeichnet. Durch die Zeremonie führte die Komikerin Iliza Shlesinger.

Stone erhielt die Auszeichnung für ihr Engagement und ihre Unterstützung der American Civil Liberties Union (ACLU). Auf dem roten Teppich sagte sie gegenüber ‚Page Six‘: „Ich finde es sehr wichtig anzuerkennen, dass wir alle Frauen mit Macht und Einfluss sind. Denn allein die Tatsache, eine Frau zu sein, macht uns mächtig und einflussreich.“ Stone verwies dabei auf die alltäglichen Entscheidungen, die Frauen treffen: von der Erziehung ihrer Kinder bis hin zu Fragen rund um Ernährung und das eigene Zuhause. Sie fügte hinzu: „Frauen treffen alle grundlegenden Entscheidungen des täglichen Lebens auf dieser Welt. Ich finde, es ist wirklich wichtig, darüber nachzudenken. Das ist sehr mächtig und sehr einflussreich.“ Stone rief Frauen dazu auf, „diese Macht und diesen Einfluss auf eine mitfühlende, bedachte und sinnvolle Weise einzusetzen – und so, dass wir füreinander sorgen“.

Während der Zeremonie sprach Stone auch über ihren persönlichen Weg durch Hollywood und über das Image, das sich nach ihrem Durchbruch als Catherine Tramell an der Seite von Michael Douglas in dem Erotikthriller ‚Basic Instinct‘ aus dem Jahr 1992 mit ihr verband. „Ich bin ein Produkt des amerikanischen Traums“, sagte sie. Sie erinnerte dabei an ihren Vater Joseph William Stone II, der in einer Fabrik in Pennsylvania arbeitete, und sprach über ihren eigenen Weg von ihrer Kindheit bis zum internationalen Ruhm. „Ich habe den ganzen Weg zurückgelegt, vom Sexsymbol bis hierher … und ich habe das geschafft, indem ich diese beiden müden Füße, die vom Tragen vier Zoll hoher Absätze auf Betonböden schmerzen, fest auf dem Boden gehalten habe“, sagte sie. Sie fügte hinzu: „Ich habe sie fest auf der Erde stehen lassen, denn im Rot, Weiß und Blau gibt es kein Grau. Die Kraft, die ich in der Macht der Frauen spüre, habe ich, weil ich mitten unter euch stehe. Und wenn ich hier stehe, stehe ich nicht allein.“

Stones Auftritt bei der Veranstaltung folgt auf ihre Rückkehr ins Fernsehen. In der dritten und zugleich letzten Staffel der HBO-Serie ‚Euphoria‘ stieß sie zum Ensemble um Zendaya und Sydney Sweeney. Stone spielte in fünf Folgen die Hollywood-Produzentin Patricia Lance. Nach ihrem Durchbruch mit ‚Basic Instinct‘ wurde die Schauspielerin zu einem der größten Stars Hollywoods. Zuvor hatte sie unter anderem an der Seite von Arnold Schwarzenegger in ‚Total Recall‘ gespielt.